Погибли 5 взрослых и 1 ребенок в ДТП с автобусом. Ранены 8 пассажиров

Смертельное ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса №120 и грузового автомобиля произошло в Калининградской области днем в воскресенье.

В Калининградской области в ДТП с автобусом погибли шесть человек

Рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на дороге Переславское - Янтарный в районе поселка Кумачево в Калининградской области. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе ребенок, восемь человек пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России в воскресенье, 27 сентября.

"Произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса №120 и грузового автомобиля. В результате ДТП, по состоянию на 12:40 (мск), погибли шесть человек, в том числе один ребенок 2011 года рождения, получили травмы восемь человек, им оказывается помощь", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человек и 13 единиц техники.