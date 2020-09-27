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Погибли 5 взрослых и 1 ребенок в ДТП с автобусом. Ранены 8 пассажиров

17:24 27.09.2020 Фото: ГУ МЧС по Калининградской области
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Смертельное ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса №120 и грузового автомобиля произошло в Калининградской области днем в воскресенье.

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В Калининградской области в ДТП с автобусом погибли шесть человек

Рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на дороге Переславское - Янтарный в районе поселка Кумачево в Калининградской области. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе ребенок, восемь человек пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России в воскресенье, 27 сентября.

"Произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса №120 и грузового автомобиля. В результате ДТП, по состоянию на 12:40 (мск), погибли шесть человек, в том числе один ребенок 2011 года рождения, получили травмы восемь человек, им оказывается помощь", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человек и 13 единиц техники.

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