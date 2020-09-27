Выловила сазана-гиганта весом 18 кг хрупкая рыбачка из Новосибирска в Обском море

По словам Ларисы Севериной, поймавшей рыбину на спиннинг, на фото она держит сазана сидя, поскольку стоя такой серьезный улов удержать весьма сложно. Есть его будут всю зиму.

18-килограммового сазана-гиганта поймала хрупкая девушка из Новосибирска

Жительница Новосибирска Лариса Северина поделилась в социальной сети «В контакте» в паблике «Рыбалка в Новосибирске» снимком, на котором она держит в руках огромного сазана. Вес рыбины рекордный — больше 18 кг.

По словам Ларисы Севериной, на фото она держит сазана сидя, поскольку стоя такой серьёзный улов удержать весьма сложно.

«Вес немаленький — 18,2 кг. Подобный трофей был у меня в 2011 году. Это тоже был сазан на 17,6 кг. Получается, что я сама себе планку по рекорду повысила», — рассказала Лариса.

По её словам, рыбалкой она увлечена уже лет 30, на спиннинг ловит 20 лет. Серьёзные трофеи встречаются довольно часто.

«Были и судаки на 9 кг, и щука на 12 кг», — добавляет девушка.

Лариса пообещала пожарить из пойманного сазана-гаганта шашлык, а на зиму приготовить балык. «Засолим и немного подвялим — пальчики оближешь, получится», — шутит рыбачка.

Она добавила, что рыбу весом 18,2 кг поймала в верховьях Обского водохранилища, в окрестностях Спирино.