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Выживший в авиакрушении АН-26 курсант Вячеслав Золочевский рассказал о чуде своего спасения

21:04 27.09.2020 Фото: МВД Украины
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Курсанта при пожаре его прикрыло частью самолета.

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Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в пятницу вечером в Харьковской области. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов-летчиков

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись при крушении самолета Ан-26, который разбился под Чугуевым. Об этом сообщил агентству УНН председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, пишет РИА Новости. 

По словам губернатора, к курсанту, который сейчас находится в больнице, приходили следователи Государственного бюро расследований.

"Он уже рассказывает, что происходило. Я еще раз повторяю, что не хотелось бы нагружать, потому что вы знаете, что проходит сейчас досудебное расследование. И следователи ГБР уже задавали вопросы. Поэтому там обстоятельства, которые он вспоминает, они изложены уже в протоколе допроса", — сказал Кучер.

Он отметил, что, по словам курсанта, тот выжил, потому что при пожаре его прикрыло частью самолета.
"Он находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его", — пояснил Кучер.

Военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.

По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Государственное бюро расследований проверяет четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета.

авиакрушение АН-26 курсанты харьков
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