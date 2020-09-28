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Обезьяна украла у 20-летнего студента телефон и наснимала селфи и видео

17:38 28.09.2020 Фото: pixabay.com
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В памяти телефона владелец нашел кадры с обезьяной. Животное сделало несколько селфи и даже записало видео.

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Пропавшая вещь вскоре обнаружилась под пальмой рядом с садом у дома

В Малайзии 20-летний студент проснулся и не обнаружил рядом свой телефон. Через какое-то время он нашелся с фото и видео похитителя – обезьяны. Об этом сообщает ВВС.
Закридз Родзи живет около джунглей. Оттуда иногда в поселение приходят дикие звери. В этот раз любопытная обезьяна проникла в комнату через открытое окно к студенту и унесла его гаджет.

Пропавшая вещь вскоре обнаружилась под пальмой рядом с садом у дома. Дядя Родзи в шутку посоветовал проверить фотогалерею – вдруг воришка захотел себя пощелкать.

В памяти телефона владелец нашел кадры с обезьяной. Животное сделало несколько селфи и даже записало видео.

Студент выложил творчество воришки в Сеть, где тут же нашлось множество поклонников обезьянки.

Источник: ont.by

видео обезьяна украла телефон парень. селфи фото Закридз Родзи ВВС
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