Обезьяна украла у 20-летнего студента телефон и наснимала селфи и видео

В Малайзии 20-летний студент проснулся и не обнаружил рядом свой телефон. Через какое-то время он нашелся с фото и видео похитителя – обезьяны. Об этом сообщает ВВС.
Закридз Родзи живет около джунглей. Оттуда иногда в поселение приходят дикие звери. В этот раз любопытная обезьяна проникла в комнату через открытое окно к студенту и унесла его гаджет.
Пропавшая вещь вскоре обнаружилась под пальмой рядом с садом у дома. Дядя Родзи в шутку посоветовал проверить фотогалерею – вдруг воришка захотел себя пощелкать.
В памяти телефона владелец нашел кадры с обезьяной. Животное сделало несколько селфи и даже записало видео.
Студент выложил творчество воришки в Сеть, где тут же нашлось множество поклонников обезьянки.
Источник: ont.by