Астропрогноз на 28 сентября от Павла Глобы: Овнам нужно остерегаться нервного срыва, у Льва всплеск энергии

Гороскоп на понедельник, 28 сентября 2020 года, обещает продуктивный день для людей с хорошей интуицией. К любой работе можно применить нестандартный подход. Поэтому Павел Глоба обещает благоприятный день для всех, кто видит в своей работе творческое начало.

Козерогов сегодня может догнать прошлое

Овен

Овны сейчас переживают не самый легкий период своей жизни. И потому у вас легко сегодня может случиться нервный срыв. Остерегайтесь ситуаций, в которых вам придется нервничать, займите себя чем-то приятным.

Телец

Тельцам нужно сегодня всячески избегать перегрузок и стрессов, хотя, по крайней мере, одна стрессовая ситуация вам сегодня гарантирована. Постарайтесь не реагировать на нее слишком бурно.

Близнецы

Близнецам сегодня предстоит хороший день в плане карьерного роста. Вам либо предложат новую должность, либо вы найдет более перспективную работу.

Рак

Ракам предстоит сегодня быть душой компании. Приготовьтесь к тому, что окружающие без вас шагу не смогут ступить. Это приятно, но и весьма ответственно.

Лев

Львы будут исполнены весь день спокойствия и гармонии. Ничто не сможет выбить вас из колеи. Вечер посвятите семье. Родным тоже хочется погреться в лучах вашего спокойствия.

Дева

Девы сегодня своей энергичностью превзойдут даже себя. Вам по плечу будут любые задания. Причем любую работу вы будете выполнять легко и с удовольствием.

Весы

У Весов – очень благоприятный день для самопознания и начала новых увлечений. Кроме того, этот день даст вам мощную сексуальную энергию, которую нужно будет где-то применить. Ну, не пропадать же добру.

Скорпион

Скорпионам не стоит сегодня начинать никаких новых дел, но обязательно нужно разобраться со старыми. Возможно, среди них уже есть такие, которые вы считаете безнадежными. Сегодня вам удастся их завершить.

Стрелец

Стрельцы, если вы решили заняться спортом, записаться в спортзал, начать бегать по утрам – этот понедельник создан для такого начинания. Не медлите, сегодня же начинайте, дайте себе повод гордиться собой.

Козерог

Козерогов сегодня может догнать прошлое. Оно властно ворвется в вашу жизнь, требуя вашего внимания. Придется его уделить, и вполне возможно, что прошлое станет будущим.

Водолей

Водолеев сегодня ждет сюрприз от любимого человека. Он будет тем приятнее, что вы его никак не ожидали (предупреждение астролога не в счет). Распахните свое сердце навстречу радости.

Рыбы

Рыбы, сегодня у вас день для романтических отношений. Можете смело забыть обо всех ранее составленных планах на этот вечер, потому что омут романтики поглотит вас с головой. Не забудьте вынырнуть завтра наутро.

Источник: today