28.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

Астропрогноз на 28 сентября от Павла Глобы: Овнам нужно остерегаться нервного срыва, у Льва всплеск энергии

08:15 28.09.2020 Фото: pxhere
0

Гороскоп на понедельник, 28 сентября 2020 года, обещает продуктивный день для людей с хорошей интуицией. К любой работе можно применить нестандартный подход. Поэтому Павел Глоба обещает благоприятный день для всех, кто видит в своей работе творческое начало.

% name% title
Козерогов сегодня может догнать прошлое

Овен

Овны сейчас переживают не самый легкий период своей жизни. И потому у вас легко сегодня может случиться нервный срыв. Остерегайтесь ситуаций, в которых вам придется нервничать, займите себя чем-то приятным.

Телец

Тельцам нужно сегодня всячески избегать перегрузок и стрессов, хотя, по крайней мере, одна стрессовая ситуация вам сегодня гарантирована. Постарайтесь не реагировать на нее слишком бурно.

Близнецы

Близнецам сегодня предстоит хороший день в плане карьерного роста. Вам либо предложат новую должность, либо вы найдет более перспективную работу.

Рак

Ракам  предстоит сегодня быть душой компании. Приготовьтесь к тому, что окружающие без вас шагу не смогут ступить. Это приятно, но и весьма ответственно.

Лев

Львы будут исполнены весь день спокойствия и гармонии. Ничто не сможет выбить вас из колеи. Вечер посвятите семье. Родным тоже хочется погреться в лучах вашего спокойствия.

Дева

Девы сегодня своей энергичностью превзойдут даже себя. Вам по плечу будут любые задания. Причем любую работу вы будете выполнять легко и с удовольствием.

Весы

У Весов – очень благоприятный день для самопознания и начала новых увлечений. Кроме того, этот день даст вам мощную сексуальную энергию, которую нужно будет где-то применить. Ну, не пропадать же добру.

Скорпион

Скорпионам не стоит сегодня начинать никаких новых дел, но обязательно нужно разобраться со старыми. Возможно, среди них уже есть такие, которые вы считаете безнадежными. Сегодня вам удастся их завершить.

Стрелец

Стрельцы, если вы решили заняться спортом, записаться в спортзал, начать бегать по утрам – этот понедельник создан для такого начинания. Не медлите, сегодня же начинайте, дайте себе повод гордиться собой.

Козерог

Козерогов сегодня может догнать прошлое. Оно властно ворвется в вашу жизнь, требуя вашего внимания. Придется его уделить, и вполне возможно, что прошлое станет будущим.

Водолей

Водолеев сегодня ждет сюрприз от любимого человека. Он будет тем приятнее, что вы его никак не ожидали (предупреждение астролога не в счет). Распахните свое сердце навстречу радости.

Рыбы

Рыбы, сегодня у вас день для романтических отношений. Можете смело забыть обо всех ранее составленных планах на этот вечер, потому что омут романтики поглотит вас с головой. Не забудьте вынырнуть завтра наутро.

Источник: today

астрология астропрогноз гороскоп знаки зодиака прогноз на день Павел Глоба
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Доброго вам начала рабочей недели!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему нельзя выбрасывать хлеб и оставлять в нем нож. Важные приметы о хлебе
09:55 28-09-2020
Почему нельзя выбрасывать хлеб и оставлять в нем нож. Важные приметы о хлебе
Новый классный кроссовер CX-30 от Mazda появится в России
09:55 28-09-2020
Новый классный кроссовер CX-30 от Mazda появится в России
Студия танца "Parallel приглашает на занятия по разным  направлениям
09:49 28-09-2020
Студия танца
БердскПервый снег выпадет в Бердске в сентябре 2020
09:35 28-09-2020
Первый снег выпадет в Бердске в сентябре 2020
Как выжил при крушении самолета Ан-26 под Чугуевым 25 сентября 2020, рассказал выживший Вячеслав Золочевский
09:30 28-09-2020
Как выжил при крушении самолета Ан-26 под Чугуевым 25 сентября 2020, рассказал выживший Вячеслав Золочевский
28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства
09:24 28-09-2020
28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства
Магазин " Магия любви" Satisfyer layons Sweet Treat
09:19 28-09-2020
Магазин
Турция хочет помочь Азербайджану в войне с Арменией
09:15 28-09-2020
Турция хочет помочь Азербайджану в войне с Арменией
Когда День святого Архангела Михаила в сентябре 2020 года?
09:07 28-09-2020
Когда День святого Архангела Михаила в сентябре 2020 года?
Кому положена вторая пенсия, срочно узнайте
09:00 28-09-2020
Кому положена вторая пенсия, срочно узнайте