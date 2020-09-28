Как правильно посадить озимый чеснок осенью 2020 года? Где запрещено сажать чеснок?

Нельзя сажать чеснок на месте старых грядок с луком. Причина этому заключается в общей болезни, по этой причине здоровые семена могут нахвататься из грунта различных инфекций.

Перед тем, как выбрать участок для его выращивания, очень важное значение имеет предыдущие культуры, высаженные на этой грядке

После сбора урожая озимого чеснока, не стоит спешить сажать новый. Ведь, если он не был удачным, то нужно просто подготовить другое место для посадки чеснока.

Места, в которых не стоит выращивать чеснок

Перед тем, как выбрать участок для его выращивания, очень важное значение имеет предыдущие культуры, высаженные на этой грядке. Согласно правилам севооборота, в случае, когда на данной грядке уже выращивали яровой или озимый чеснок, дважды его сажать не следует. Нежелательными предшественниками также являются корнеплоды, включая картошку, свеклу, редис и морковь. Эти культуры вытягивают из грунта полезные элементы в большом объеме, поэтому восстановить плодородие за короткий период не удастся.

У чеснока корни расположены не глубоко, по этой причине им необходимы полезные элементы в верхних слоях почвы.

Лучше всего чеснок высаживать на месте предыдущих растений, имеющих длинные корни, которые глубоко уходят в почву.

Согласно другой ошибке во время посадки, нельзя сажать чеснок на месте старых грядок с луком. Причина этому заключается в общей болезни, по этой причине здоровые семена могут нахвататься из грунта различных инфекций.

Не рекомендуется высаживать чеснок в грунт, который был удобрен свежим пометом. Даже пару месяцев не хватит, чтобы он успел перепреть. В случае, когда было использовано свежее удобрение при посадке чеснока, то урожай получится очень мягким и не будет долго храниться. Чтобы возобновить плодородность грунта перед тем, как высаживать чеснок, нужно применить любые минеральные удобрения, либо же компост. При этом, помет или навоз не должен быть свежим, а перепревшим.

Как ухаживать за чесноком

Прежде, чем его высаживать, нужно перекопать грунт. После этого, нежелательно затягивать с посадкой более, чем на 14 дней. Однако и сразу высаживать не рекомендуется. Дело в том, что небольшие зубчики в рыхлом грунте могут опуститься глубоко вместе с оседающим грунтом. Поэтому всходы появятся не скоро, а могут даже погибнуть. Чеснок, которому удалось пробиться, будет небольшим. Лучше всего высаживать чеснок в грядки, которые были за 10 дней пролиты водой для осадки грунта.

Затем важно внести фосфор и калий в грунт, поскольку чесноку очень нужны полезные элементы, если почва истощена.

Источник: rsute.ru