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Когда День святого Архангела Михаила в сентябре 2020 года?

09:07 28.09.2020 Фото: pixabay.com
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Святого Михаила почитают как своего небесного заступника больные, умирающие, а также медики и водители «скорой помощи». Он также является покровителем моряков, военных, полицейских и, конечно, рыцарей Церкви.

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Почитание Архангела Михаила издревле было связано с верой в торжество добра над злом

Праздник святого Михаила (Feast of the Archangel Michael), отмечаемый в католической традиции 29 сентября, в средние века считался обязательным, но, начиная с 18 века, постепенно утратил свое торжественное значение. Почитание Архангела Михаила издревле было связано с верой в торжество добра над злом.

В иконографии Михаил часто изображался как воин-защитник, покровитель народа Божьего в его борьбе за свободу. В Откровении святого Иоанна Богослова говорится: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом или сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12:7-9).

Отцы Церкви учат, что именно Михаил был херувимом, поставленным у райских ворот охранять путь к дереву жизни, он же предводительствовал израильтянам во время исхода из Египта, через него Бог даровал на Синае десять заповедей, он встал на пути Валаама и разгромил армию ассирийского царя Сеннахирима. С Архангелом Михаилом связываются и другие важные библейские эпизоды.

В Ветхом Завете Архангел Михаил выступает, главным образом, как военный покровитель избранного народа. Именно он является вестником побед над войсками язычников. Казалось бы, воинская функция святого Михаила должна была перейти и в христианскую традицию. Однако, этого не произошло. Не потому, что у древних христиан не было святых покровителей воинства — они, конечно, были, но эту роль выполняли преимущественно мученики.

Воины-христиане обращались за заступничеством к святым Георгию, Теодору, Диметрию и другим. Святому же Михаилу молились о здоровье. Вероятно, это связано с тем, что Архангел Михаил воспринимался как победитель злых духов, которые считались источником болезней. Во Фригии (в древности страна центральной Малой Азии), где в основном складывалось почитание святого Михаила, его значение как ангела-исцелителя также затмило воинский образ.

Во многих местах Малой Азии существуют целебные источники, посвященные святому Михаилу. Наиболее известен источник в местечке Херотопа, недалеко от Колосса, по легенде, сотворенный самим Архангелом, где каждый немощный, искупавшись и воззвав к Пресвятой Троице и святому Михаилу, получал исцеление.

Святого Михаила почитают как своего небесного заступника больные, умирающие, а также медики и водители «скорой помощи». Он также является покровителем моряков, военных, полицейских и, конечно, рыцарей Церкви.

В Ирландии в средние века авторитет архангела Михаила не уступал авторитету Богоматери: обращение к Михаилу регулярно сочеталось с обращением к деве Марии, причем, могло стоять даже на первом месте: «Святой Михаил, молись за нас, Святая Мария, молись за нас...». Эта роль святого Михаила, как посредника между Богом и человеком, отражена в некоторых изображениях Страшного суда, где архангел Михаил на весах правосудия взвешивает души умерших.

Источник: calend.ru

Feast of the Archangel Michael вион День святого Михаила добро и зло праздник Архангел Михаил
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