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Военное положение из-за конфликта с Арменией объявили в Азербайджане с 28 сентября 2020

08:20 28.09.2020 Фото: pixabay
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С этой же даты на нескольких территориях вводится комендантский час с 21:00 (20:00 по Москве) до 06:00 (5:00 по Москве).

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Отношения между Азербайджаном и Арменией очень ухудшились

В Баку пояснили, что в Азербайджане не объявлялась всеобщая мобилизация. Введение военного положения в Азербайджане не означает объявления всеобщей мобилизации. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге представитель Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

"В Азербайджане объявлено военное положение, а не всеобщая мобилизация", - пояснили в ведомстве.

При этом там отметили, что "в случае необходимости, согласно действующему законодательству, военнообязанные в запасе будут призваны в местные структуры службы для участия в мероприятиях по обеспечению обороны и безопасности страны".

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны, заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает Интерфакс.

По его словам, с 28 сентября на нескольких территориях вводится комендантский час с 21:00 (20:00 по Москве) до 06:00 (5:00 по Москве). Режим введут в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также на территориях Абшеронского, Джабраильского, Физулинского, Агджабединского, Бейлаганского, Агдамского, Бардинского, Тертерского, Геранбойского, Гейгельского, Дашкесанского, Гедабегского, Товузского, Шамкирского, Газахского и Агстафинского районов.

"В период комендантского часа гражданам запрещено нахождение на улицах и в других общественных местах без специального разрешения и документов, удостоверяющих личность. Согласно указу, также будут применены ограничения на въезд и выезд и на движение транспортных средств", - заявил Гаджиев.

Ранее в воскресенье военное положение и мобилизацию объявили Нагорный Карабах и Армения. В свою очередь Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву сообщала, что в стране нет необходимости в мобилизации, так как вооруженные силы полностью укомплектованы.

В воскресенье утром произошло обострение карабахского конфликта. Азербайджан заявил, что начал операцию в ответ на обстрел со стороны Армении. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу.

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