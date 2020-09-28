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Ответочка: Лукашенко посоветовал Макрону уйти в отставку

08:45 28.09.2020 Фото: Pixabay
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Сенатор признался, что ему трудно понять логику надежд некоторых белорусских политиков о продолжении "многовекторной" внешней политики страны.

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Алексей Пушков(слева)

Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии, поделился мнением сенатор Алексей Пушков.

Ранее Макрон призвал Лукашенко покинуть пост главы государства. В ответ белорусский президент назвал французского коллегу незрелым политиком. Также он отметил, что Макрон, следуя собственной логике, должен был уйти в отставку еще два года назад: когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты".
Сенатор признался, что ему трудно понять логику надежд некоторых белорусских политиков о продолжении "многовекторной" внешней политики страны.

"В условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: "Нет, нет и нет". <…> Нет у него (Лукашенко. — Прим. ред.) другого вектора, кроме Союзного государства", — написал Пушков в Telegram.

Также он подчеркнул, что заявление Макрона обусловлено политическими амбициями Франции.
"Он хочет отметиться на ныне "горячей" в Европе теме, напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе", — высказался сенатор.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.

Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции по всей в стране проходят уже второй месяц. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.

Двадцать третьего сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.

Источник: РИА

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