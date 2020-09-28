Сегодня, 28 сентября, жители Бердска зафиксировали на фото первые заморозки. Автовладельцы, садясь в машину ранним утром, обнаружили замерзшее стекло. Времени на прогрев железного коня потребовалось больше обычного.
Напомним, сегодня в регионе преимущественно без с осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6 °C, при прояснениях до -5°C, днём +9, +14°C. В Бердске днем ожидается +10 градусов тепла.
Первые заморозки в Бердске попали на фото 28 сентября 2020
08:35 28.09.2020
Автовладельцы удивились - окна покрылись морозной росписью.
Сегодня, 28 сентября, жители Бердска зафиксировали на фото первые заморозки. Автовладельцы, садясь в машину ранним утром, обнаружили замерзшее стекло. Времени на прогрев железного коня потребовалось больше обычного.
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От редакции
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