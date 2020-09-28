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Требовали деньги: убили жену главврача Искитима Людмилу Кайгородову грабители, забрали ценности и сейф. Мужа второй час допрашивают

11:49 28.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Алексей Алексеевич пока на звонки не отвечает. По словам его заместителей он вышел на работу утром 28 сентября, но последние часы беседует со следователями.

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ЦГБ Искитима

Пытали и били супругу главного врача Искитима Людмилу Кайгородову. Грабители проникли в дом к Кайгородовым, об этом сообщает СК. 27 сентября в Искитиме обнаружено тело женщины 1964 г.р. с признаками насильственной смерти, звучат сводки. Следователями СКР возбуждено уголовное дело по п.«з» ч.2 ст.105 - убийство.

По неофициальным данным, погибшая Людмила Тимофеевна обнаружена утром 28 сентября Алексеем Кайгородовым дома без признаков жизни связанной и со множественными травмами головы. Из дома исчез сейф с оружием (хозяин увлекается охотой). Также есть информация, что орудием смерти стал нож.

Сам Алексей Алексеевич пока на звонки не отвечает. По словам его заместителей он вышел на работу утром 28 сентября, но последние часы беседует со следователями. Дата похорон пока не назначена.

Людмила Кайгородова всю свою жизнь проработала врачом-кардиологом, совсем недавно женщина вышла на пенсию. Из статьи заведенного уголовного дела ясно, что убийство совершено из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Также стало известно, что убийца вынес из дома много дорогих вещей.

Редакция сайта "Курьер. Среда. Бердск" приносит глубокие соболезнования Алексею Кайгородову и близким Людмилы Тимофеевны.

Читайте подробности в ближайшее время.

грабеж пытали убийство убили Людмилу Кайгородову Алексей Кайгородов ИЦГБ
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От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 28 сентября 2020 11:53
Гады
Аноним, 28 сентября 2020 12:05
Слов нет.Но это Искитим... Глубочайшие соболезнования
Аноним, 28 сентября 2020 12:08
во дворцы полезли счастливые и сытые россияне

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