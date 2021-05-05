С Днем водолаза открытки необычные и поздравления на 5 мая

У водолаза нынче праздник!
И вот промокший поздравок
К нему спешит, и каждой фразой
Его приводит просто в шок!
Ведь пожеланья непростые
Для водолаза припасли:
В них клады — все сплошь золотые,
Полны которых корабли,
Что в век минувший затонули.
Пусть повезёт сей клад найти
Сегодня водолазу, чтобы
Он смог богатство обрести!
В день водолаза пожелаю
Сокровище в море найти.
Подводный привет посылаю
С попутным теченьем в пути!
Под водою водолаз
Побывал уже сто раз,
Видел рыб, рачков, медуз,
Поднимал тяжелый груз.
Видел корабли, фрегаты,
Затонувшие когда-то.
И дельфинов и китов,
Снова в море он готов!
Так спускайся, водолаз,
В море сорок тысяч раз,
Будет все благополучно,
Под водой тебе не скучно!
Только в свой такой денек,
Получай наш поздравок!
В глубинах подводных ты часто бываешь,
Всех рыб ты по видам, названиям знаешь.
Какое семейство и что за подкласс,
Короче, прекраснейший ты водолаз.
С любовью тебя с торжеством поздравляю,
Успехов подводных, наземных желаю!
Пусть ладится все, что задумаешь ты,
В округе пусть плещется море любви.
***
Для него всего дороже
Ласты, маска, акваланг,
Погрузиться просто сможет
Даже в синий океан!
Для него вода важнее,
Чем горячий островок,
Быть ему еще сильнее,
Пожелаем между строк.
Мира, света и любви
Водолазам нашим,
Пусть сбываются мечты,
Улыбайтесь чаще!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru