С Днем водолаза открытки необычные и поздравления на 5 мая
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04.05
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С Днем водолаза открытки необычные и поздравления на 5 мая

4:00:515/5/2021Фото: fresh-cards
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День водолаза – профессиональный праздник водолазов - отмечается 5 мая ежегодно.

День водолаза

У водолаза нынче праздник!
И вот промокший поздравок
К нему спешит, и каждой фразой
Его приводит просто в шок!
Ведь пожеланья непростые
Для водолаза припасли:
В них клады — все сплошь золотые,
Полны которых корабли,
Что в век минувший затонули.
Пусть повезёт сей клад найти
Сегодня водолазу, чтобы
Он смог богатство обрести!

День водолаза

В день водолаза пожелаю
Сокровище в море найти.
Подводный привет посылаю
С попутным теченьем в пути!

День водолаза

Под водою водолаз
Побывал уже сто раз,
Видел рыб, рачков, медуз,
Поднимал тяжелый груз.

Видел корабли, фрегаты,
Затонувшие когда-то.
И дельфинов и китов,
Снова в море он готов!

Так спускайся, водолаз,
В море сорок тысяч раз,
Будет все благополучно,
Под водой тебе не скучно!

Только в свой такой денек,
Получай наш поздравок!

День водолаза

В глубинах подводных ты часто бываешь,
Всех рыб ты по видам, названиям знаешь.
Какое семейство и что за подкласс,
Короче, прекраснейший ты водолаз.

С любовью тебя с торжеством поздравляю,
Успехов подводных, наземных желаю!
Пусть ладится все, что задумаешь ты,
В округе пусть плещется море любви.

***

Для него всего дороже
Ласты, маска, акваланг,
Погрузиться просто сможет
Даже в синий океан!

Для него вода важнее,
Чем горячий островок,
Быть ему еще сильнее,
Пожелаем между строк.

Мира, света и любви
Водолазам нашим,
Пусть сбываются мечты,
Улыбайтесь чаще!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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