Путин достоин Нобелевской премии. Впервые за 7 лет уверено больше россиян на 10%

После истории с отравлением и комой 18% россиян считают оппозиционную деятельность Навального достойной награды.

Число россиян, уверенных, что Путин достоин Нобелевской премии, за 7 лет выросло на 10%

В ряду номинантов на Нобелевскую премию мира в 2020 году — Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин и Алексей Навальный. На соискание награды Алексея Навального выдвинула группа американских ученых, Владимира Путина — С.Комков, российский ученый и публицист. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как жители страны относятся к номинациям президента и оппозиционера. В опросах приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов РФ.

После истории с отравлением и комой 18% россиян считают оппозиционную деятельность Навального достойной награды. Практически каждый второй не согласен с номинацией (48%). 34% затруднились с оценкой.

Относительно номинации Владимира Путина голоса россиян распределились практически поровну: треть респондентов считает действующего президента достойным номинации, треть против, 34% затруднились с ответом.



Число сторонников выдвижения Навального на Нобелевскую премию снижается с увеличением возраста опрошенных: 30% среди молодежи до 24 лет и 11% среди респондентов старше 45 лет. Количество сторонников номинации Владимира Путина, напротив, растет с увеличением возраста респондентов: 28% среди россиян моложе 35 лет и 41% среди граждан старше 45 лет.Владимира Путина 7 лет назад уже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Тогда его кандидатуру считали достойной награды 3 из 10 россиян, сегодня — 33%. Против выдвижения действующего президента в 2013 году высказывались 42%, сегодня количество противников снизилось почти на четверть (33%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 324

Время проведения: 17—18 сентября 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Как вы считаете, достоин ли Алексей Навальный этой премии?»

Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб. муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше до 29999 30000—49999 50000—79999 от 80000 Достоин 18% 20% 17% 30% 24% 12% 11% 25% 14% 15% 17% Не достоин 48% 56% 39% 25% 34% 57% 58% 28% 47% 58% 62% Затрудняюсь ответить 34% 24% 44% 45% 42% 31% 31% 47% 39% 27% 21%



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 326

Время проведения: 24—25 сентября 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Как вы читаете, достоин ли Владимир Путин этой премии?»

Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб. муж жен до 24 25—34 35—44 45 и старше до 29999 30000—49999 50000—79999 от 80000 Достоин 33% 32% 34% 28% 28% 35% 41% 32% 33% 38% 35% Не достоин 33% 38% 27% 28% 39% 29% 31% 30% 33% 31% 40% Затрудняюсь ответить 34% 30% 39% 44% 33% 36% 28% 38% 34% 31% 25%

Вариант ответа 2013 2020 Достоин 30% 33% Не достоин 42% 33% Затрудняюсь ответить 28% 34%

Вариант ответа Алексей Навальный Владимир Путин Достоин 18% 33% Не достоин 48% 33% Затрудняюсь ответить 34% 34%

Источник: Пресс-служба SuperJob