Путин достоин Нобелевской премии. Впервые за 7 лет уверено больше россиян на 10%

В ряду номинантов на Нобелевскую премию мира в 2020 году — Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин и Алексей Навальный. На соискание награды Алексея Навального выдвинула группа американских ученых, Владимира Путина — С.Комков, российский ученый и публицист. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как жители страны относятся к номинациям президента и оппозиционера. В опросах приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов РФ.
После истории с отравлением и комой 18% россиян считают оппозиционную деятельность Навального достойной награды. Практически каждый второй не согласен с номинацией (48%). 34% затруднились с оценкой.
Относительно номинации Владимира Путина голоса россиян распределились практически поровну: треть респондентов считает действующего президента достойным номинации, треть против, 34% затруднились с ответом.
Владимира Путина 7 лет назад уже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Тогда его кандидатуру считали достойной награды 3 из 10 россиян, сегодня — 33%. Против выдвижения действующего президента в 2013 году высказывались 42%, сегодня количество противников снизилось почти на четверть (33%).
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 324
Время проведения: 17—18 сентября 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов
Вопрос: «Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Как вы считаете, достоин ли Алексей Навальный этой премии?»
|
Вариант ответа
|
Все
|
Пол
|
Возраст, лет
|
Ежемесячный доход, руб.
|
муж
|
жен
|
до 24
|
25—34
|
35—44
|
45 и старше
|
до 29999
|
30000—49999
|
50000—79999
|
от 80000
|Достоин
|
18%
|
20%
|
17%
|
30%
|
24%
|
12%
|
11%
|
25%
|
14%
|
15%
|
17%
|Не достоин
|
48%
|
56%
|
39%
|
25%
|
34%
|
57%
|
58%
|
28%
|
47%
|
58%
|
62%
|Затрудняюсь ответить
|
34%
|
24%
|
44%
|
45%
|
42%
|
31%
|
31%
|
47%
|
39%
|
27%
|
21%
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 326
Время проведения: 24—25 сентября 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов
Вопрос: «Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Как вы читаете, достоин ли Владимир Путин этой премии?»
|
Вариант ответа
|
Все
|
Пол
|
Возраст, лет
|
Ежемесячный доход, руб.
|
муж
|
жен
|
до 24
|
25—34
|
35—44
|
45 и старше
|
до 29999
|
30000—49999
|
50000—79999
|
от 80000
|Достоин
|
33%
|
32%
|
34%
|
28%
|
28%
|
35%
|
41%
|
32%
|
33%
|
38%
|
35%
|Не достоин
|
33%
|
38%
|
27%
|
28%
|
39%
|
29%
|
31%
|
30%
|
33%
|
31%
|
40%
|Затрудняюсь ответить
|
34%
|
30%
|
39%
|
44%
|
33%
|
36%
|
28%
|
38%
|
34%
|
31%
|
25%
|
Вариант ответа
|
2013
|
2020
|Достоин
|
30%
|
33%
|Не достоин
|
42%
|
33%
|Затрудняюсь ответить
|
28%
|
34%
|
Вариант ответа
|
Алексей Навальный
|
Владимир Путин
|Достоин
|
18%
|
33%
|Не достоин
|
48%
|
33%
|Затрудняюсь ответить
|
34%
|
34%
Источник: Пресс-служба SuperJob