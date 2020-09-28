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Розыск: Ищут убийц жены главврача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой через свидетелей. СК назвал ее причину смерти

17:19 28.09.2020 Фото: pixabay.com
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Следствие СКР обращается ко всем лицам, проживающим либо находившимся в ночное время 27 сентября текущего года в районе места совершения преступления, и обративших внимание на подозрительных лиц, либо события, которые показались странными или имеющими отношение к преступлению.

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Следователи обращаются к СМИ и общественности за помощью в раскрытии преступления

В производстве следственного отдела по Искитимскому району следственного управления СК России по Новосибирской области находится уголовное дело, возбуждённое по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ. (убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем).

В ходе предварительного следствия установлено, что днем 27 сентября 2020 года в частном доме по улице Набережный жилмассив, 11 в городе Искитиме обнаружено тело 66-летней хозяйки со следами насильственной смерти в виде колото-резаного ранения в области головы. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что из дома похищены денежные средства.

Следствие СКР обращается ко всем лицам, проживающим либо находившимся в ночное время 27 сентября текущего года в районе места совершения преступления, и обративших внимание на подозрительных лиц, либо события, которые показались странными или имеющими отношение к преступлению.

Просим откликнуться водителей транспортных средств, проезжавших в период времени с 21 часа 26 сентября 2020 года и позднее около места совершения преступления, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления и лицах, совершивших преступление, с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется.

Источник: nsk.sledcom.ru

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