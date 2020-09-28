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Смертельное ДТП: 5 детей попали под груженный камнями самосвал

17:24 28.09.2020 Фото: Pixabay
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Одна девочка погибла и еще две госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Груженый булыжниками самосвал въехал в толпу детей

Следственным подразделением МО МВД России по ЗАТО Фокино возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов.

Напомним, авария произошла на 99 км автодороги «Артем – Находка – порт Восточный». Водитель грузового автомобиля Вольво, двигавшегося из города Фокино в направлении посёлка Павловск, не смог избежать наезда на группу пешеходов, перебегавших проезжую часть

Пятеро детей пересекали дорогу в сопровождении взрослых. С детьми были мамы, жительницы Владивостока в возрасте 33 и 36 лет, которые не убедились в безопасности перехода. Водитель легковой автомашины Хонда СРВ, увидев пешеходов, остановился, чтобы пропустить их. Группа выбежала на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства, что стало полной неожиданностью для водителя Вольво, груженного скальной породой. Мужчина, понимая, что многотонную машину экстренно остановить не удается, попытался уйти от столкновения, вывернув руль влево, но избежать наезда не смог. Две девочки 8 и 9 лет попали под колеса. Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая – госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Состояния опьянения у 48-летнего водителя грузового автомобиля не установлено. Предрейсовый медицинский и технический осмотры пройдены, путевая документация в порядке.

По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Проводятся следственные действия с целью установления степени вины участников ДТП. Назначено проведение ряда экспертиз.

дети ДТП самосвал
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