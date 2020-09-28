28.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Какие школы перешли на дистанционку и сколько классов закрыли из-за коронавируса в Новосибирской области

18:07 28.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

За сентябрь в регионе выявлено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди обучающихся в 62 школах и 14 среди воспитанников детсадов, заболели 43 сотрудника образовательных учреждений.

% name% title
Правительство региона держит на контроле ситуацию в образовательных организациях в связи с ОРВИ и коронавирусом

За период с 1 сентября по 27 сентября 2020 года в Новосибирской области выявлено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди обучающихся в 62 общеобразовательных организациях (по состоянию на конец дня 27 сентября), снято с контроля 16 обучающихся, 8 образовательных организаций. Остаются на контроле 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди обучающихся в 54 общеобразовательных организациях, 69 классов переведены на дистанционное обучение.

Как сообщили в министерстве образования Новосибирской области, с 1 сентября выявлено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников 27 общеобразовательных организаций.

Обучение во всех классах осуществляется с применением дистанционных технологий в двух школах: МКОУ СОШ №16 г. Болотное и МКОУ Казанская СОШ (по состоянию на 27 сентября).

В дошкольных образовательных учреждениях за весь период наблюдения с 1 по 27 сентября выявлено 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди воспитанников в 12 детских садах. Снято с контроля 3 детских сада, 3 воспитанника. Остаются на контроле 9 детских садов, 11 заболевших воспитанников. Приостановлена деятельность Краснозерского детского сада №1. С 18 сентября выявлено 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди работников.

Также министерство образования Новосибирской области сообщило о результатах мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом (по состоянию на 25 сентября). Говоря о дошкольных образовательных организациях: полностью приостановлена деятельность двух детских садов и двух структурных подразделений общеобразовательных школ в сельской местности. Общее число заболевших детей – 64 ребенка. Частично приостановлена деятельность 12 детских садов, в которых закрыто 14 групп. Общее число заболевших детей – 109.

Среди общеобразовательных школ: полностью приостановлена деятельность трех сельских малокомплектных школ с общим количеством обучающихся 266 человек, из которых заболели 63. Частично приостановлена деятельность 35 школ, в которых закрыто 76 классов. Общее число заболевших детей – 502.

Напомним, что в Новосибирской области создан оперативный штаб. Заседания штаба проводятся в режиме видеоконференцсвязи с участием глав муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, что позволяет оперативно рассматривать и принимать решения по всем вопросам, связанным с работой образовательных организаций.

дистанционное обучение заболели класс коронавирус режим школы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Скоро все школы отправят на дистанционку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Совращал учитель физкультуры 8-летних девочек. Суд вынес суровый приговор
18:51 28-09-2020
Совращал учитель физкультуры 8-летних девочек. Суд вынес суровый приговор
Кассирше и ее мужу-игроману за кражу 25 млн рублей из банка вынесли приговор в Башкирии
18:41 28-09-2020
Кассирше и ее мужу-игроману за кражу 25 млн рублей из банка вынесли приговор в Башкирии
"Да пошел ты на ...": как не говорить лишнего и потом не жалеть, рассказал психотерапевт Тарас Иващенко из Риги
18:30 28-09-2020
Кремль не боится обвала рубля. Но сроки восстановления курса не назвал
18:26 28-09-2020
Кремль не боится обвала рубля. Но сроки восстановления курса не назвал
Мертвой нашли пропавшую без вести на шашлыках 3-летнюю девочку
18:18 28-09-2020
Мертвой нашли пропавшую без вести на шашлыках 3-летнюю девочку
Увидеть Марс невооруженным глазом можно будеть в октябре 2020 года
18:12 28-09-2020
Увидеть Марс невооруженным глазом можно будеть в октябре 2020 года
Какие школы перешли на дистанционку и сколько классов закрыли из-за коронавируса в Новосибирской области
18:07 28-09-2020
Какие школы перешли на дистанционку и сколько классов закрыли из-за коронавируса в Новосибирской области
Бердск"Не пожаришь ему - не отжарят тебя": Мечтает о мужчине с большим мужским достоинством без "носков и котлет" девушка в Бердске
17:55 28-09-2020
Выплаты и пособия: 4 важных изменения с 1 октября 2020. Кому достанутся деньги
17:52 28-09-2020
Выплаты и пособия: 4 важных изменения с 1 октября 2020. Кому достанутся деньги
Рейтинг самых жестоких знаков зодиака составили астрологи
17:50 28-09-2020
Рейтинг самых жестоких знаков зодиака составили астрологи