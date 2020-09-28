Кассирше и ее мужу-игроману за кражу 25 млн рублей из банка вынесли приговор в Башкирии

Вынесен приговор кассиру и ее мужу, вынесшим 25 млн рублей из банка в Башкирии

Вынесен приговор бывшему банковскому кассиру и ее мужу, вынесшим из банка в Салавате 25 млн руб. Как сообщили в Салаватском городском суде, Луиза и Марат Хайруллины получили пять и шесть лет колонии общего режима соответственно.

Напомним, Луизе Хайруллиной было предъявлено обвинение в присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст 160 УК РФ), а Марату Хайруллину – еще и в организации преступления (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Гособвинение запрашивало для них шесть и семь лет колонии общего режима соответственно, а также по году ограничения свободы.

В последнем слове Луиза раскаялась в содеянном и просила не давать ей реальный срок. Марат свою вину признал частично и также попросил дать ему условный срок: переквалифицировать ч. 3 ст 33 на ч. 4 (признать подстрекателем, а не организатором преступления). Оба подсудимых главным аргументом в свою защиту выдвигали наличие несовершеннолетних детей, которым будет тяжело без родителей.

Он просил, она соглашалась

История Луизы и Марата Хайруллиных в 2019 году прогремела на всю страну: супруги пустились в бега после того, как муж проиграл на ставках все, что его жена вынесла из кассы банка в городе Салавате (162 км к югу от Уфы), в котором работала. Задержали авантюрную пару чуть больше чем через месяц, с двумя детьми, на съемной квартире в Казани. Женщину поместили в СИЗО, а ее мужа – под домашний арест. В июле 2020 года Луизе Хайруллиной было предъявлено обвинение в присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст 160 УК РФ), а Марату – еще и в организации преступления (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) Судебный процесс стартовал в августе 2020 года. Уже 23 сентября состоялось предпоследнее судебное заседание.

До начала прений продолжилось начатое ранее исследование материалов дела: гособвинитель зачитал протоколы допросов Марата. В частности, он передал слова подсудимого о том, что его жена забирала средства из кассы банка в период с сентября 2017 по 27 мая 2019 – даты побега Хайруллиных. Все началось с того, что в банке прошла ревизия, и они поняли, что проверок не будет еще долго. Не всегда Луиза выносила деньги из офиса сама. Периодически муж приезжал на работу к жене, и та передавала ему средства в конвертах. Происходило это дважды в неделю иногда чаще. Суммы варьировались от 10 до 100 тыс. руб. Это было возможно, в том числе потому, что у Луизы были очень доверительные отношения с управляющей филиала кредитной организации. Муж каждый раз проигрывал, жена расстраивалась, но он говорил ей, что отыграется, и та брала деньги вновь. Чтобы погасить образовавшиеся долги по ставкам, Марат и Луиза брали кредиты, занимали деньги у знакомых, но супруг вновь спускал все на ставках. Сбежать они, по словам мужчины, решили «спонтанно»: когда узнали, что в банке будет ревизия и вскроется факт, что денег в хранилище не было. В день побега Луиза вынесла из банка последнее – около 1 млн руб.

Алименты и брачный договор

До начала судебного заседания супруги чуть не поругались. Муж задал жене какой-то личный вопрос. Та в ответ вспыхнула: «Ну давай еще здесь отношения выяснять будем!». Позже выяснилось, что в семье понимания, по-видимому, нет уже давно, передает АиФ.

Из материалов дела стало известно, что с 2016 году Марат платит алименты на содержание детей, при этом продолжает состоят с Луизой в официальном браке. Причиной этого, по словам мужчины, стало то, что он все проигрывал, и денег в семье не оставалось совсем. Также супруги дважды заключали брачный договор. В обоих случаях муж уступил доли в квартирах, которые находились в совместной собственности.

«Луиза по своему характеру была очень доверчива и даже наивна, – зачитал гособвинитель слова Марата. – Меня она слушала беспрекословно… А я до последнего верил, что смогу отыграться».