28.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

Точный гороскоп на вторник 29 сентября для всех знаков зодиака

00:23 29.09.2020 Фото: pixabay.com
0

В прогнозе говорится, что Скорпионы в этот день могут получить серьезную прибыль, а Водолеи – почет.

% name% title
Кошелек одного знака Зодиака может серьезно пополниться

В 12 лунный день – во вторник, 29 сентября, посчастливиться может четырем знакам Зодиака – Телец, Водолей, Близнецы и Скорпион.

Гороскоп на 29 сентября 2020 года спрогнозировал Тельцам денежный успех, а Близнецам – новое место, сообщает Главред.

В прогнозе говорится, что Скорпионы в этот день могут получить серьезную прибыль, а Водолеи – почет.

К чему готовиться во вторник представителям земной стихии

Телец

Если не поддаваться иллюзиям и правильно оценивать ситуацию, можно достичь успеха в финансовой сфере. Откажитесь от слишком радужного взгляда на дела.

Дева

Из-за нового знакомства в жизни возможны неприятности. Противопоказана болтовня, есть угроза болезней, соблазнов и обманов. Соблюдайте осторожность и не теряйте внимательность.

Козерог

Новое знакомство способно внести в жизнь "темные краски". Запоминайте сны, они могут воплотиться в жизнь.
К чему готовиться во вторник представителям воздушной стихии

Водолей

Вам под силу завершить разные дела – есть шанс укрепить авторитет, добиться уважения и почета.

Весы

Из-за брошенных на ветер слов возможны проблемы. Можно неожиданно получить новость. Лучше отказаться от перемещений – прогнозируются катастрофы. На работе ожидаются изменения.

Близнецы

Главный источник дохода может измениться. Прогнозируется открытие новых горизонтов. Не стоит отказываться от помощи. После обеда можно получить плохое известие.

К чему готовиться во вторник представителям водной стихии

Рыбы

"Темные известия" могут негативно повлиять на состояние тела и души. Слушайте то, что шепчет интуиция.

Рак

Ожидается нерадужный день. Вы можете хотеть того, что невозможно воплотить в жизнь.

Скорпион

На жизненном пути могут попадаться "ухабы", не теряйте лицо. Вам светит серьезная прибыль.
К чему готовиться во вторник представителям огненной стихии

Овен

Новое знакомство способно повлечь "темные" последствия. Нехороший день для того, чтобы решать что-то важное. Откажитесь от лишнего общения.

Стрелец

Вам под силу открыть новые горизонты. Позитивные изменения возможны благодаря вмешательству покровителей или "шишек".

Лев

Знакомство может вылезти боком. Откажитесь от любовных "переворотов". Важные решения лучше принять в другой день.

астрология гороскоп гороскоп на вторник знаки зодиака
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Много планов на эту неделю?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поздравления с католическим днем святого Михаила 29 сентября 2020 года
01:29 29-09-2020
Поздравления с католическим днем святого Михаила 29 сентября 2020 года
29 сентября 2020 года - день Почитания Архангела Михаила у католиков
00:48 29-09-2020
29 сентября 2020 года - день Почитания Архангела Михаила у католиков
"Я в восторге!": Николай Басков отдыхает на Алтае. На видео певец показал свой пикник с хрустальными бокалами и официантом
00:28 29-09-2020
Точный гороскоп на вторник 29 сентября для всех знаков зодиака
00:23 29-09-2020
Точный гороскоп на вторник 29 сентября для всех знаков зодиака
Подробный гороскоп от астролога Павла Глобы на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
00:06 29-09-2020
Подробный гороскоп от астролога Павла Глобы на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Погибла российская туристка на курорте в Турции. Врачи не смогли спасти
23:02 28-09-2020
Погибла российская туристка на курорте в Турции. Врачи не смогли спасти
29 сентября - Всемирный день сердца
22:23 28-09-2020
29 сентября - Всемирный день сердца
Скончался личный фотограф Брежнева
22:10 28-09-2020
Скончался личный фотограф Брежнева
"Шулерский трюк" с расчетом МРОТ вместо борьбы с бедностью раскритиковал Сергей Миронов 1
22:04 28-09-2020
После таинственной гибели дочери Конкина Софии в бассейне возбудил уголовное дело СК
21:51 28-09-2020
После таинственной гибели дочери Конкина Софии в бассейне возбудил уголовное дело СК