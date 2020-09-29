Точный гороскоп на вторник 29 сентября для всех знаков зодиака

В прогнозе говорится, что Скорпионы в этот день могут получить серьезную прибыль, а Водолеи – почет.

Кошелек одного знака Зодиака может серьезно пополниться

В 12 лунный день – во вторник, 29 сентября, посчастливиться может четырем знакам Зодиака – Телец, Водолей, Близнецы и Скорпион.

Гороскоп на 29 сентября 2020 года спрогнозировал Тельцам денежный успех, а Близнецам – новое место, сообщает Главред.

В прогнозе говорится, что Скорпионы в этот день могут получить серьезную прибыль, а Водолеи – почет.

К чему готовиться во вторник представителям земной стихии

Телец

Если не поддаваться иллюзиям и правильно оценивать ситуацию, можно достичь успеха в финансовой сфере. Откажитесь от слишком радужного взгляда на дела.

Дева

Из-за нового знакомства в жизни возможны неприятности. Противопоказана болтовня, есть угроза болезней, соблазнов и обманов. Соблюдайте осторожность и не теряйте внимательность.

Козерог

Новое знакомство способно внести в жизнь "темные краски". Запоминайте сны, они могут воплотиться в жизнь.

К чему готовиться во вторник представителям воздушной стихии

Водолей

Вам под силу завершить разные дела – есть шанс укрепить авторитет, добиться уважения и почета.

Весы

Из-за брошенных на ветер слов возможны проблемы. Можно неожиданно получить новость. Лучше отказаться от перемещений – прогнозируются катастрофы. На работе ожидаются изменения.

Близнецы

Главный источник дохода может измениться. Прогнозируется открытие новых горизонтов. Не стоит отказываться от помощи. После обеда можно получить плохое известие.

К чему готовиться во вторник представителям водной стихии

Рыбы

"Темные известия" могут негативно повлиять на состояние тела и души. Слушайте то, что шепчет интуиция.

Рак

Ожидается нерадужный день. Вы можете хотеть того, что невозможно воплотить в жизнь.

Скорпион

На жизненном пути могут попадаться "ухабы", не теряйте лицо. Вам светит серьезная прибыль.

К чему готовиться во вторник представителям огненной стихии

Овен

Новое знакомство способно повлечь "темные" последствия. Нехороший день для того, чтобы решать что-то важное. Откажитесь от лишнего общения.

Стрелец

Вам под силу открыть новые горизонты. Позитивные изменения возможны благодаря вмешательству покровителей или "шишек".

Лев

Знакомство может вылезти боком. Откажитесь от любовных "переворотов". Важные решения лучше принять в другой день.