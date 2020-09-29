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Магнитные бури сегодня: Экстремально сильная 5-бальная магнитная буря обрушится 29 сентября 2020 года

09:53 29.09.2020 Фото: pixabay.com
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По словам медиков, магнитные возмущения доставляют больше всего дискомфорта беременным, детям, пенсионерам, а также метеочувствительным людям. Достается сердечно-сосудистой системе, резко снижается трудоспособность.

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29 сентября на Землю обрушится магнитная буря

В ближайший вторник, 29 сентября, на Землю обрушится сильнейшая магнитная буря.

По уточненной информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, 27 и 28 сентября магнитосфера будет возбужденной, а 29-го в отдельные часы возможно формирование сильных, уровня G5, магнитных бурь.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная буря). Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, более сильные вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Кроме того, по словам медиков, магнитные возмущения доставляют больше всего дискомфорта беременным, детям, пенсионерам, а также метеочувствительным людям. Достается сердечно-сосудистой системе, резко снижается трудоспособность. Некоторые испытывают апатию, сонливость, вплоть до головокружения. Другие люди, наоборот, ощущают прилив энергии, но из-за быстро сменяющегося настроения не могут направить ее в конструктивное русло.

Источник: dostup1.ru

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