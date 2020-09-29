"Я в восторге!": Николай Басков отдыхает на Алтае. На видео певец показал свой пикник с хрустальными бокалами и официантом

Многие российские звезды посетили в этом году чарующий и таинственный Алтай. Не исключением стал и Николай Басков. Певец не побоялся перепадов дневных и ночных температур, и решил посетить горный Алтай в наикрасивейший период года - осенью.
Николай побывал в селе Онгудай, а после перебрался на Телецкое озеро, которое славиться своей красотой и занимает второе место по глубине после Байкала. В это озеро впадают порядка 70 рек, а вытекает лишь одна - Бия.
-"Невероятно потрясающая природа на Алтае. Я в восторге" - написал певец.
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Я в восторге от сказочного Алтая, а где вы хотите побывать в России ?