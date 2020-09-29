"Я в восторге!": Николай Басков отдыхает на Алтае. На видео певец показал свой пикник с хрустальными бокалами и официантом

Николай уже побывал в селе Онгудай, а после перебрался на Телецкое озеро.

Золотой голос России сейчас отдыхает в Онгудае

Многие российские звезды посетили в этом году чарующий и таинственный Алтай. Не исключением стал и Николай Басков. Певец не побоялся перепадов дневных и ночных температур, и решил посетить горный Алтай в наикрасивейший период года - осенью.

Николай побывал в селе Онгудай, а после перебрался на Телецкое озеро, которое славиться своей красотой и занимает второе место по глубине после Байкала. В это озеро впадают порядка 70 рек, а вытекает лишь одна - Бия.