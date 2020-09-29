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"Я в восторге!": Николай Басков отдыхает на Алтае. На видео певец показал свой пикник с хрустальными бокалами и официантом

00:28 29.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/nikolaibaskov/?hl=ru
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Николай уже побывал в селе Онгудай, а после перебрался на Телецкое озеро.

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Золотой голос России сейчас отдыхает в Онгудае

Многие российские звезды посетили в этом году чарующий и таинственный Алтай. Не исключением стал и  Николай Басков. Певец не побоялся перепадов дневных и ночных температур, и решил посетить горный Алтай в наикрасивейший период года - осенью.

Николай побывал в селе Онгудай, а после перебрался на Телецкое озеро, которое славиться своей красотой и занимает второе место по глубине после Байкала. В это озеро впадают порядка 70 рек, а вытекает лишь одна - Бия.

-"Невероятно потрясающая природа на Алтае. Я в восторге" - написал певец.

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Я в восторге от сказочного Алтая, а где вы хотите побывать в России ?

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

алтай золотой голос России курорт отдых певец Телецкое озеро Николай Басков
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