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Сидеть в тюрьме по новому: правила для отбывающих наказание в России ввели в сентябре 2020

10:45 29.09.2020 Фото: pixabay.com
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В силу вступил закон, который позволяет переводить заключенного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания близких родственников.

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В России ввели новые правила для отбывающих наказание

В России вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания близких родственников.
Соответствующие изменения весной были внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Закон предусматривает возможность направить осужденного в исправительное учреждение в регионе проживания его близкого родственника или перевести уже отбывающего наказание гражданина в учреждение вблизи его места жительства или его близких родственников (супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки).

Нормы закона распространяются не только на осуждённых к лишению свободы, но и на осуждённых к принудительным работам.
Решение о переводе осужденного в исправительные учреждения ближе к родственникам будет приниматься ФСИН России на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из родственников.

Источник: РИА Новости

заключенный колония тюрьма
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