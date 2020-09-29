Сидеть в тюрьме по новому: правила для отбывающих наказание в России ввели в сентябре 2020

В силу вступил закон, который позволяет переводить заключенного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания близких родственников.

В России ввели новые правила для отбывающих наказание

В России вступил в силу закон, позволяющий переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания близких родственников.

Соответствующие изменения весной были внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Закон предусматривает возможность направить осужденного в исправительное учреждение в регионе проживания его близкого родственника или перевести уже отбывающего наказание гражданина в учреждение вблизи его места жительства или его близких родственников (супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки).

Нормы закона распространяются не только на осуждённых к лишению свободы, но и на осуждённых к принудительным работам.

Решение о переводе осужденного в исправительные учреждения ближе к родственникам будет приниматься ФСИН России на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из родственников.

Источник: РИА Новости