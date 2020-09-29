Список самых полезных вещей в каждом автомобиле. Возьми с собой!

Самое нужное, а иногда и просто жизненно необходимое, то, что должно быть в каждом автомобиле. Вещи из этого списка могут существенно облегчить как повседневные путешествия, так и дальние поездки.

Аптечка и огнетушитель всегда должны быть в автомобиле

Большинство современных машин могут подолгу обходиться без вмешательства механиков и наматывать сотни километров без серьезного обслуживания. Несмотря на это, есть ряд предметов, которые стоит иметь с собой в поездке.

В связи с этим, вам предлагается набор необходимых вещей для доукомплектации автомобиля.

Аптечка

Огнетушитель

Знак аварийной остановки

Буксировочный трос

“Клещи“ для “прикуривания“

О пользе всех вышеупомянутых предметов не стоит рассказывать лишний раз, к тому же аптечка и огнетушитель всегда должны быть в автомобиле и быть легкодоступными согласно ПДД.

Теперь же речь пойдет о не совсем обычных предметах, которые стоит возить с собой.

Зарядка смартфона (речь идет о специальном переходнике в прикуриватель, который позволяет подключить сразу несколько USB для зарядки)

Фонарик (освещения внутри салона часто не хватает, поэтому нужно иметь отдельный источник света)

Лопатка (миниатюрная складная лопатка станет идеальным вариантом в непредвиденных ситуациях)

Складной нож

Темные очки (очки от солнца могут, в прямом смысле слова, спасти водителя, когда приходится ехать навстречу восходящему или заходящему солнцу)

Крепкие перчатки

Плед

Источник: auto.bigmir