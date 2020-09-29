Список самых полезных вещей в каждом автомобиле. Возьми с собой!

Большинство современных машин могут подолгу обходиться без вмешательства механиков и наматывать сотни километров без серьезного обслуживания. Несмотря на это, есть ряд предметов, которые стоит иметь с собой в поездке.
В связи с этим, вам предлагается набор необходимых вещей для доукомплектации автомобиля.
- Аптечка
- Огнетушитель
- Знак аварийной остановки
- Буксировочный трос
- “Клещи“ для “прикуривания“
О пользе всех вышеупомянутых предметов не стоит рассказывать лишний раз, к тому же аптечка и огнетушитель всегда должны быть в автомобиле и быть легкодоступными согласно ПДД.
Теперь же речь пойдет о не совсем обычных предметах, которые стоит возить с собой.
- Зарядка смартфона (речь идет о специальном переходнике в прикуриватель, который позволяет подключить сразу несколько USB для зарядки)
- Фонарик (освещения внутри салона часто не хватает, поэтому нужно иметь отдельный источник света)
- Лопатка (миниатюрная складная лопатка станет идеальным вариантом в непредвиденных ситуациях)
- Складной нож
- Темные очки (очки от солнца могут, в прямом смысле слова, спасти водителя, когда приходится ехать навстречу восходящему или заходящему солнцу)
- Крепкие перчатки
- Плед
Источник: auto.bigmir