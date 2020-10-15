Снова обнажились ради спасения животных пожарные в Австралии. Смотрите видео красавчиков с котятами

Подобные календари выпускаются в Австралии с 1993 года. Ежегодно более тысячи пожарных подают заявки на участие в проекте, но на фотосессию приходят только 24 мужчины. При этом снимки не всех из них разместят в календаре.

Подобные календари выпускаются в Австралии с 1993 года

Австралийские пожарные снова снялись в полуобнаженном виде для традиционного календаря. 28-й выпуск благотворительного издания на будущий год они посвятили животным, пострадавшим от сильнейших пожаров в июне 2019 года по февраль 2020-го, пишет PR Newswire.

Для календаря пожарные поучаствовали в фотосессии с разными животными. На снимках мужчины в полуобнаженном виде запечатлены с коалами, щенками, котятами, козлятами, кенгуру, лошадьми и другими представителями фауны. Деньги, которые выручат с продажи календаря и других сувениров с этими кадрами, отправят на лечение животных.

«2019 год и начало 2020 года стали особенно разрушительными. Мир сочувствовал Австралии, поскольку мы пострадали от катастрофических лесных пожаров и потеряли много животных, представителей местной дикой природы», – подчеркнули сами пожарные.

По оценкам ученых, больше миллиарда животных погибли в огне в Австралии. Специалисты даже сообщали о вероятности исчезновения целых видов, в том числе коал – одного из символов страны.

Подобные календари выпускаются в Австралии с 1993 года. Ежегодно более тысячи пожарных подают заявки на участие в проекте, но на фотосессию приходят только 24 мужчины. При этом снимки не всех из них разместят в календаре.

В прошлом году для благотворительного календаря разделись шотландские студенты-ветеринары. Фотосессия в стиле «ню» проходила под открытым небом –кроме самих студентов в кадр попали кони, коровы, олени, совы. Календарь на 2020 год так и назвали – «Когда ветеринары раздеваются».