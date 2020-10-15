15.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Стиль жизни

Снова обнажились ради спасения животных пожарные в Австралии. Смотрите видео красавчиков с котятами

13:00 15.10.2020 Фото: news.myseldon.com
2 3

Подобные календари выпускаются в Австралии с 1993 года. Ежегодно более тысячи пожарных подают заявки на участие в проекте, но на фотосессию приходят только 24 мужчины. При этом снимки не всех из них разместят в календаре.

% name% title
Подобные календари выпускаются в Австралии с 1993 года

Австралийские пожарные снова снялись в полуобнаженном виде для традиционного календаря. 28-й выпуск благотворительного издания на будущий год они посвятили животным, пострадавшим от сильнейших пожаров в июне 2019 года по февраль 2020-го, пишет PR Newswire.

Для календаря пожарные поучаствовали в фотосессии с разными животными. На снимках мужчины в полуобнаженном виде запечатлены с коалами, щенками, котятами, козлятами, кенгуру, лошадьми и другими представителями фауны. Деньги, которые выручат с продажи календаря и других сувениров с этими кадрами, отправят на лечение животных.

«2019 год и начало 2020 года стали особенно разрушительными. Мир сочувствовал Австралии, поскольку мы пострадали от катастрофических лесных пожаров и потеряли много животных, представителей местной дикой природы», – подчеркнули сами пожарные.

По оценкам ученых, больше миллиарда животных погибли в огне в Австралии. Специалисты даже сообщали о вероятности исчезновения целых видов, в том числе коал – одного из символов страны.

Подобные календари выпускаются в Австралии с 1993 года. Ежегодно более тысячи пожарных подают заявки на участие в проекте, но на фотосессию приходят только 24 мужчины. При этом снимки не всех из них разместят в календаре.

В прошлом году для благотворительного календаря разделись шотландские студенты-ветеринары. Фотосессия в стиле «ню» проходила под открытым небом –кроме самих студентов в кадр попали кони, коровы, олени, совы. Календарь на 2020 год так и назвали – «Когда ветеринары раздеваются».

австралийские пожарные благотворительность календарь
Мнение читателей
2
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая идея?

Аноним, 15 октября 2020 13:44
Какая то порнуха для женщин.
Аноним, 15 октября 2020 13:47
НВР:
Спасибо, очень позитивно!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧитала рассказы Шукшина Валерию Золотухину поэтесса Надежда Петина из Бердска
14:15 15-10-2020
Читала рассказы Шукшина Валерию Золотухину поэтесса Надежда Петина из Бердска
Для пропаганды Трампа использовали семейное видео жителя Новосибирска
14:00 15-10-2020
Для пропаганды Трампа использовали семейное видео жителя Новосибирска
БердскЛишь 2 маски за 6 месяцев пандемии износила жительница Новосибирска. Осеменили прыщи из-за маски лица девушек в Бердске. Как носите маску вы?
13:48 15-10-2020
Лишь 2 маски за 6 месяцев пандемии износила жительница Новосибирска. Осеменили прыщи из-за маски лица девушек в Бердске. Как носите маску вы?
Ушла на больничный замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Коронавирус?
13:45 15-10-2020
Ушла на больничный замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Коронавирус?
БердскСпецвыпуск "Заплати за коммуналку из дома: инструкция для бердчан в СОVID-19" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 7 октября 2020
13:32 15-10-2020
Спецвыпуск
О чем свидетельствуют холодные ноги?
13:31 15-10-2020
О чем свидетельствуют холодные ноги?
БердскНаказал 4 нарушителей масочного режима суд Бердска. Где их поймали?
13:30 15-10-2020
Наказал 4 нарушителей масочного режима суд Бердска. Где их поймали?
БердскПриревновал к экс-возлюбленному из Бердска и задушил трансгендера Викторию Басаковскую сотрудник ППС. Палец отрезал ради проверки телефона
13:23 15-10-2020
Приревновал к экс-возлюбленному из Бердска и задушил трансгендера Викторию Басаковскую сотрудник ППС. Палец отрезал ради проверки телефона
Готовиться к войне призвал морских пехотинцев Си Цзиньпин
13:15 15-10-2020
Готовиться к войне призвал морских пехотинцев Си Цзиньпин
БердскШтормовое предупреждение: Шквалистый ветер накроет 15 октября 2020 Бердск
13:11 15-10-2020
Штормовое предупреждение: Шквалистый ветер накроет 15 октября 2020 Бердск