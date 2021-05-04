Пальмовое масло снова беспокоит Госдуму: Володин поручил разобраться

Председатель Государственной думы рассказал в своем Telegram-канале о возникшем вопросе по поводу безопасности продуктов.
Во время поездки в избирательный округ у Вячеслава Володина состоялся разговор с жительницей Саратова, которая пожаловалась на большое количество пальмового масла в продуктах. Она попросила навести порядок в сфере закупок для производства продуктов питания.
Володин пояснил, что он и являлся инициатором закона, по которому ввоз пальмового масла в Россию уменьшился. Ранее у данного продукта были такие же льготы, как и у детского питания. После инициативы председателя Госдумы депутаты приняли закон, отменивший льготу. Кроме того, в закон внесли изменения, по которым снизилась ставка НДС на 10% для закупок и реализации фруктов и ягод.
В Саратове Вячеслав Володин понял, что проблема никуда не делась и решил попробовать глубже разобраться в данном вопросе.