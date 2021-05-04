Пальмовое масло снова беспокоит Госдуму: Володин поручил разобраться
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Пальмовое масло снова беспокоит Госдуму: Володин поручил разобраться

10:29:415/4/2021Фото: Wikimedia Commons
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По инициативе председателя нижней палаты парламента будут проверена доступность этого продукта, который спикер считает небезопасным.

Володин озадачен проблемой использования пальмового масла с подачи жительницы Саратова

Председатель Государственной думы рассказал в своем Telegram-канале о возникшем вопросе по поводу безопасности продуктов.

Во время поездки в избирательный округ у Вячеслава Володина состоялся разговор с жительницей Саратова, которая пожаловалась на большое количество пальмового масла в продуктах. Она попросила навести порядок в сфере закупок для производства продуктов питания.

Володин пояснил, что он и являлся инициатором закона, по которому ввоз пальмового масла в Россию уменьшился. Ранее у данного продукта были такие же льготы, как и у детского питания. После инициативы председателя Госдумы депутаты приняли закон, отменивший льготу. Кроме того, в закон внесли изменения, по которым снизилась ставка НДС на 10% для закупок и реализации фруктов и ягод.

В Саратове Вячеслав Володин понял, что проблема никуда не делась и решил попробовать глубже разобраться в данном вопросе.

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здоровьеизбирателипальмовое масло
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