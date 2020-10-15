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Шпалами уже не обманешь: власть хочет закрыть канал вывоза ценной древесины под видом шпал из России. Получится?

16:30 15.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Бердский лесхоз регулярно проводит рубки

Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов.  Эта мера снизит объём нелегального экспорта древесины.
Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение связано с тем, что недобросовестные экспортёры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу.

Дополнение перечня исключит такую возможность: за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству усилить контроль за сохранностью лесного фонда, в том числе – запретить с 1 января 2022 года вывоз необработанных лесоматериалов.

Постановление от 8 октября 2020 года №1629

Источник: government.ru

вырубка незаконная рубка пиломатериал Михаил Мишустин
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