Шпалами уже не обманешь: власть хочет закрыть канал вывоза ценной древесины под видом шпал из России. Получится?

За незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Бердский лесхоз регулярно проводит рубки

Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов. Эта мера снизит объём нелегального экспорта древесины.

Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Решение связано с тем, что недобросовестные экспортёры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу.

Дополнение перечня исключит такую возможность: за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству усилить контроль за сохранностью лесного фонда, в том числе – запретить с 1 января 2022 года вывоз необработанных лесоматериалов.

Постановление от 8 октября 2020 года №1629

Источник: government.ru