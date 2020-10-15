15.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Труп бросил в колодец: Изнасиловал и убил школьницу гастролер

18:52 15.10.2020 Фото: СКР
0

По данным следствия, молодые люди ночью были в одном из городских скверов Подмосковья, у них возник конфликт, в ходе которого мужчина изнасиловал девочку, а затем задушил ее. Он признал вину.

% name% title
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве школьницы. Ее труп нашли в колодце

В подмосковном городе Домодедово правоохранительные органы задержали 20-летнего жителя Ульяновской области, подозреваемого в убийстве и изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

По данным следствия, молодые люди ночью были в одном из городских скверов, у них возник конфликт, в ходе которого мужчина изнасиловал девушку, а затем задушил ее. Тело он сбросил в канализационный люк.

Подозреваемый признал вину. В ходе следственных мероприятий он показал криминалистам, где спрятал тело девушки. «В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечает СК.

душил задержали изнасиловал канализационный люк признал вину убил школьницу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему оказалась ночью в сквере?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Уничтоженные боевики готовили теракты и покушались на жизнь сотрудников ФСБ
20:05 15-10-2020
Уничтоженные боевики готовили теракты и покушались на жизнь сотрудников ФСБ
Кто виновен в массовом расстреле людей на остановке 18-летним Данилой Монаховым, ответил психолог
19:46 15-10-2020
Кто виновен в массовом расстреле людей на остановке 18-летним Данилой Монаховым, ответил психолог
БердскНа разведку прибыли в Северную Осетию четверо бойцов "Кондора" из Бердска
19:35 15-10-2020
На разведку прибыли в Северную Осетию четверо бойцов
Путин запретил ездить "на халяву" по платным трассам
19:09 15-10-2020
Путин запретил ездить
Труп бросил в колодец: Изнасиловал и убил школьницу гастролер
18:52 15-10-2020
Труп бросил в колодец: Изнасиловал и убил школьницу гастролер
Сгорели дети 7, 5 и 3 лет в СНТ "Елочка-2" под Новосибирском. СК возбудил уголовное дело
18:41 15-10-2020
Сгорели дети 7, 5 и 3 лет в СНТ
БердскПрощай, наш дорогой шеф: Каким был Анатолий Москвитин, вспоминают работавшие с ним в Бердске
18:30 15-10-2020
Прощай, наш дорогой шеф: Каким был Анатолий Москвитин, вспоминают работавшие с ним в Бердске
Как пропускать в ночные клубы начнут с 19 октября 2020, рассказал Собянин 1
18:28 15-10-2020
Как пропускать в ночные клубы начнут с 19 октября 2020, рассказал Собянин
"Где ты, сладкий мальчик?": Тимати вызвал на "дуэль" Егора Крида
18:27 15-10-2020
Кому достанется бесплатное лекарство от коронавируса в Новосибирской области? 1
18:18 15-10-2020
Кому достанется бесплатное лекарство от коронавируса в Новосибирской области?