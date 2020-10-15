Уничтоженные боевики готовили теракты и покушались на жизнь сотрудников ФСБ

По версии следствия, двое радикальных исламистов готовили серию взрывов в Волгограде

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении застреленных боевиков, начавших перестрелку с сотрудниками ФСБ.

— Граждане Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет из запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухил валь-Джихад» планировали серию терактов в Волгограде, — напомнили в пресс-службе СК СК России по Волгоградской области. — Ранним утром силовики начали спецоперацию, во время которой боевики попытались отстреливаться. Ответным огнем они были уничтожены.

В управлении Следственного комитета по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

— Для расследования уголовного дела создана группа в составе следователей первого отдела по расследованию особо важных дел, а также следователей-криминалистов, — отчитались в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

По версии следствия, двое радикальных исламистов готовили серию взрывов в Волгограде. В схроне на территории Кировского района граждане Узбекистана хранили солидный арсенал — по мнению криминалистов, целью радикалов были не здания, а именно люди.

— Оценить тротиловый эквивалент очень сложно — для этого необходимо знать весь объем. Судя по кадрам оперативной съемки, боевики предполагали сделать очень много самодельных взрывных устройств, — считает эксперт. — То есть 2–3 крупных взрыва легко можно было бы сделать. Целью, по моему мнению, были не здания, а именно люди, потому что в мешках мы видим множество мелких поражающих элементов. В арсенале боевиков были гранаты, и, я думаю, что террористы изначально готовились к оборонительным действиям: они наверняка предполагали, что им придется сопротивляться.