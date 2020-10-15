Работа в Бердске: администратора в SPA на зарплату 40 000 рублей

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Грузчик
|ООО "Лаборатория современного здоровья"
|от 25000
до 25000
|8(983) 3227338
yatsko.tv@sibvaleo.com
|Сливщик-разливщик
|ООО "ТГК 1"
|от 23000
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Диспетчер автомобильного транспорта
|Рубин,ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Повар 5 разряда
|МКДОУ Д/С № 260
|от 17000
до 19000
|8(383) 3344747, 8(913) 7576479
ds_260_nsk@nios.ru
|Кассир, кассир билетный на участок от п. сибирская до п.искитим
|АО "Экспресс-пригород"
|от 19000
до 19000
|8(383) 2480887
|Контролер, контролер-кассир
|АО "Экспресс-пригород"
|от 25000
до 25000
|8(383) 2480887
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кинолог, контролер, сторож, дворник
|ООО "Убертюре"
|от 20000
|8(38341) 27595
yazova_ms@uberture.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада)
|МБДОУ № 27 "Родничок"
|от 20000
до 25000
|8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ИП Адаменко М.А.
|от 15163
до 15163
|8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
|Водитель автомобиля, кат. в
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 22000
до 25000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Кассир
|ООО "Белокаменный"
|от 20000
|8(38341) 60810, 8(38341) 61112
po_kr@mail.ru
|Разнорабочий
|Строительные системы,ООО
|от 23000
до 23000
|8(38341) 58198, 8(38341) 58142
n.vdovenko@ad-brd.ru
|Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях), начальник отдела закупок
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 45000
до 45000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Швея
|ИП Рыбакова Светлана Дмитриевна
|от 20000
до 20000
|8(913) 4735994
9417327@mail.ru
|Горничная
|Санаторий Рассвет,ООО
|от 15163
|8(913) 9411991
|Администратор, администратор в спа-центр
|ООО "Тонус"
|от 15163
до 40000
|8(923) 1004102
|Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
|ИП Голубев В.А.
|от 26000
до 26000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Специалист по маникюру (Маникюрша), мастер маникюра, педикюра
|ООО "Тонус"
|от 20000
до 20000
|8(923) 1004102
|Кладовщик
|МАДОУ № 8
|от 17000
до 20000
|8(38341) 53273
sunny_dou@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, spa-центр
|ООО "Тонус"
|от 18000
до 18000
|8(923) 1004102
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-косметолог, косметолог в спа-центр
|ООО "Тонус"
|от 30000
|8(923) 1004102
|Водитель автомобиля, водитель автобуса категория d
|ИП Луцкин Владимир Иванович
|от 15769
до 15769
|8(913) 0653004
lalk@bk.ru
|Дворник
|Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ
|от 17000
до 20000
|8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
|Массажист, массажист в спа-центр
|ООО "Тонус"
|от 15163
до 45000
|8(923) 1004102
|Инструктор, инструктор-спасатель
|Кристалл,АНО СК
|от 15163
до 18000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Бухгалтер (средней квалификации)
|РОСТ ООО
|от 25000
|8(38341) 54020
katrinda@ngs.ru
|Кухонный рабочий
|МБДОУ № 24 "Пчелка"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 50460
bsk_du24@mail.ru
|Специалист, контрактный управляющий, специалист в сфере государственных закупок
|Детский сад № 21 "Искорка",МАДОУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 49393, 8(38341) 49304
bsk_du21@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Детский сад № 21 "Искорка",МАДОУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 49393, 8(38341) 49304
bsk_du21@mail.ru
|Менеджер (в торговле), по продажам
|ИП Тютюнник Г.Ф.
|от 20000
|8(38341) 40976
info@Ba-s-tet.ru
|Швея
|ИП Тютюнник Г.Ф.
|от 15163
до 25000
|8(38341) 40976
info@Ba-s-tet.ru
|Повар 3 разряда-5 разряда
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 20000
до 20000
|8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Водитель автомобиля, водитель-экспедитор
|ООО Автодело
|от 40000
|8(968) 2212593
2593@tirttn.ru
|Грузчик
|Санаторий Рассвет,ООО
|от 15163
до 15163
|8(913) 9411991
|Инженер производственно-технического отдела
|ИП Голубев В.А.
|от 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Дворник
|Санаторий Рассвет,ООО
|от 15163
до 15163
|8(913) 9411991
|Педагог-психолог
|МБДОУ № 24 "Пчелка"
|от 30000
до 35000
|8(38341) 50460
bsk_du24@mail.ru
|Оператор котельной
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 16000
до 18000
|8(38341) 20475
|Повар
|МАДОУ № 8
|от 17000
до 20000
|8(38341) 53273
sunny_dou@mail.ru
|Формовщик теста
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 20000
до 25000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Охранник
|ООО "Торгсервис 54"
|от 18000
до 18000
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Горничная
|МАУ ДОЦ им.В.Дубинина
|от 16000
до 20000
|8(38341) 26370
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Ведущий Эксперт, отдел по организационной работе
|Администрация г.Бердска
|от 20000
до 20000
|8(38341) 30242
frolovatv@berdskadm.ru
|Секретарь
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 27300
до 28000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Гардеробщик
|ИП Егоров Е.Г. (ресторан Санрайз)
|от 18000
до 18000
|8(913) 8907367
sunrise-cafe@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Мойщик посуды, уборщик
|ИП Егоров Е.Г. (ресторан Санрайз)
|от 18000
до 18000
|8(913) 8907367
|Водитель автомобиля, категории с, д, е
|Рубин,ООО
|от 25000
до 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Бухгалтер
|МАОУ "Экономический лицей"
|от 25000
до 30000
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
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