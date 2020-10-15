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Работа в Бердске: администратора в SPA на зарплату 40 000 рублей

22:06 15.10.2020 Фото: pixabay
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Администратор, администратор в спа-центр ООО "Тонус" от 15163
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Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ИП Голубев В.А. от 26000
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Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
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Дворник Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ от 17000
до 20000		 8(923) 1414888
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до 45000		 8(923) 1004102
Инструктор, инструктор-спасатель Кристалл,АНО СК от 15163
до 18000		 8(38341) 29623
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Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Бухгалтер (средней квалификации) РОСТ ООО от 25000
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Кухонный рабочий МБДОУ № 24 "Пчелка" от 15163
до 15163		 8(38341) 50460
bsk_du24@mail.ru
Специалист, контрактный управляющий, специалист в сфере государственных закупок Детский сад № 21 "Искорка",МАДОУ от 15163
до 15163		 8(38341) 49393, 8(38341) 49304
bsk_du21@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Детский сад № 21 "Искорка",МАДОУ от 15163
до 15163		 8(38341) 49393, 8(38341) 49304
bsk_du21@mail.ru
Менеджер (в торговле), по продажам ИП Тютюнник Г.Ф. от 20000
до 35000		 8(38341) 40976
info@Ba-s-tet.ru
Швея ИП Тютюнник Г.Ф. от 15163
до 25000		 8(38341) 40976
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до 20000		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15163
до 15163		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Водитель автомобиля, водитель-экспедитор ООО Автодело от 40000
до 40000		 8(968) 2212593
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Грузчик Санаторий Рассвет,ООО от 15163
до 15163		 8(913) 9411991
Инженер производственно-технического отдела ИП Голубев В.А. от 30000 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
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до 20000		 8(38341) 53273
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до 25000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Охранник ООО "Торгсервис 54" от 18000
до 18000		 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
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Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
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до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Бухгалтер МАОУ "Экономический лицей" от 25000
до 30000		 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
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