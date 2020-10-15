Работа в Бердске: администратора в SPA на зарплату 40 000 рублей

Свежие вакансии от работодателей на 15 октября. Выбери работу своей мечты!

Более 60 вакансий предлагают работодатели Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Грузчик ООО "Лаборатория современного здоровья" от 25000

до 25000 8(983) 3227338

yatsko.tv@sibvaleo.com Сливщик-разливщик ООО "ТГК 1" от 23000

8(38341) 60095

ok@tgk1.org Диспетчер автомобильного транспорта Рубин,ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Повар 5 разряда МКДОУ Д/С № 260 от 17000

до 19000 8(383) 3344747, 8(913) 7576479

ds_260_nsk@nios.ru Кассир, кассир билетный на участок от п. сибирская до п.искитим АО "Экспресс-пригород" от 19000

до 19000 8(383) 2480887 Контролер, контролер-кассир АО "Экспресс-пригород" от 25000

до 25000 8(383) 2480887 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Кинолог, контролер, сторож, дворник ООО "Убертюре" от 20000

8(38341) 27595

yazova_ms@uberture.ru Воспитатель детского сада (яслей-сада) МБДОУ № 27 "Родничок" от 20000

до 25000 8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru Уборщик производственных и служебных помещений ИП Адаменко М.А. от 15163

до 15163 8(961) 8473832

msbag3@mail.ru Водитель автомобиля, кат. в АО "Бердский хлебокомбинат" от 22000

до 25000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru Кассир ООО "Белокаменный" от 20000

8(38341) 60810, 8(38341) 61112

po_kr@mail.ru Разнорабочий Строительные системы,ООО от 23000

до 23000 8(38341) 58198, 8(38341) 58142

n.vdovenko@ad-brd.ru Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях), начальник отдела закупок ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 45000

до 45000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Швея ИП Рыбакова Светлана Дмитриевна от 20000

до 20000 8(913) 4735994

9417327@mail.ru Горничная Санаторий Рассвет,ООО от 15163

8(913) 9411991 Администратор, администратор в спа-центр ООО "Тонус" от 15163

до 40000 8(923) 1004102 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ИП Голубев В.А. от 26000

до 26000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Специалист по маникюру (Маникюрша), мастер маникюра, педикюра ООО "Тонус" от 20000

до 20000 8(923) 1004102 Кладовщик МАДОУ № 8 от 17000

до 20000 8(38341) 53273

sunny_dou@mail.ru Уборщик производственных и служебных помещений, spa-центр ООО "Тонус" от 18000

до 18000 8(923) 1004102 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Врач-косметолог, косметолог в спа-центр ООО "Тонус" от 30000

8(923) 1004102 Водитель автомобиля, водитель автобуса категория d ИП Луцкин Владимир Иванович от 15769

до 15769 8(913) 0653004

lalk@bk.ru Дворник Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ от 17000

до 20000 8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru Массажист, массажист в спа-центр ООО "Тонус" от 15163

до 45000 8(923) 1004102 Инструктор, инструктор-спасатель Кристалл,АНО СК от 15163

до 18000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Бухгалтер (средней квалификации) РОСТ ООО от 25000

8(38341) 54020

katrinda@ngs.ru Кухонный рабочий МБДОУ № 24 "Пчелка" от 15163

до 15163 8(38341) 50460

bsk_du24@mail.ru Специалист, контрактный управляющий, специалист в сфере государственных закупок Детский сад № 21 "Искорка",МАДОУ от 15163

до 15163 8(38341) 49393, 8(38341) 49304

bsk_du21@mail.ru Уборщик производственных и служебных помещений Детский сад № 21 "Искорка",МАДОУ от 15163

до 15163 8(38341) 49393, 8(38341) 49304

bsk_du21@mail.ru Менеджер (в торговле), по продажам ИП Тютюнник Г.Ф. от 20000

8(38341) 40976

info@Ba-s-tet.ru Швея ИП Тютюнник Г.Ф. от 15163

до 25000 8(38341) 40976

info@Ba-s-tet.ru Повар 3 разряда-5 разряда МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 20000

до 20000 8(38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15163

до 15163 8(38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru Водитель автомобиля, водитель-экспедитор ООО Автодело от 40000

8(968) 2212593

2593@tirttn.ru Грузчик Санаторий Рассвет,ООО от 15163

до 15163 8(913) 9411991 Инженер производственно-технического отдела ИП Голубев В.А. от 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Дворник Санаторий Рассвет,ООО от 15163

до 15163 8(913) 9411991 Педагог-психолог МБДОУ № 24 "Пчелка" от 30000

до 35000 8(38341) 50460

bsk_du24@mail.ru Оператор котельной АО "Бердский хлебокомбинат" от 16000

до 18000 8(38341) 20475

Повар МАДОУ № 8 от 17000

до 20000 8(38341) 53273

sunny_dou@mail.ru Формовщик теста АО "Бердский хлебокомбинат" от 20000

до 25000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru Охранник ООО "Торгсервис 54" от 18000

до 18000 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com Горничная МАУ ДОЦ им.В.Дубинина от 16000

до 20000 8(38341) 26370

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Ведущий Эксперт, отдел по организационной работе Администрация г.Бердска от 20000

до 20000 8(38341) 30242

frolovatv@berdskadm.ru Секретарь ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 27300

до 28000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Гардеробщик ИП Егоров Е.Г. (ресторан Санрайз) от 18000

до 18000 8(913) 8907367

sunrise-cafe@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Мойщик посуды, уборщик ИП Егоров Е.Г. (ресторан Санрайз) от 18000

до 18000 8(913) 8907367

Водитель автомобиля, категории с, д, е Рубин,ООО от 25000

до 35000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Бухгалтер МАОУ "Экономический лицей" от 25000

до 30000 8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

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