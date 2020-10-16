Главные запреты сильного Новолуния 16 октября 2020 года

Скоро стартует новая фаза Луны

Астролог Влад Росс сообщил, что новолуние в октябре 2020 года в России будет в пятницу, 16 октября.

Новая фаза Луны стартует в 22:30, рассказал эксперт Главред.

Собеседник добавил, что до и после новолуния ни в коем случае нельзя делать хирургические операции.

"…Ни в коем случае 15-17 октября нельзя делать хирургических операций", – отметил астролог.

По его словам, после того, как пройдет Новолуние 2020, – 23, 31 октября – лучше воздержаться от поездок на машине, на поезде или от полета на самолете.

Кроме того, в эти дни стоит быть осторожными с острыми предметами и с огнем, а также избегать толпы.