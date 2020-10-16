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Красота / Общество

Копия папа: В сети сравнили фото Максима Галкина и Гарри

09:43 16.10.2020 Фото: instagram.com
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Многие обратили внимание, что отец Максима Галкина вовсе не был похож со своим отцом. Скорее всего, у него общие черты с матерью.

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Поклонники считают, что Гарри Галкин более похож с Максимом, чем сам Галкин со своим родителем

Многим стало интересно, как выглядел Максим Галкин с отцом, и каким стал Гарри. Подробнее читай в нашей публикации.

В фан-аккаунте Лизы Галкиной появился коллаж с фотографиями Гарри Галкина с отцом, и самого Максима Галкина с родителем. Многие обратили внимание, что отец Максима Галкина вовсе не был похож со своим отцом. Скорее всего, у него общие черты с матерью.

Однако поклонники считают, что Гарри Галкин более похож с Максимом, чем сам Галкин со своим родителем. Вот что писали пользователи Сети в комментариях: «Эти фото говорят о великой любви родителей к своим детям. Господь, дай добрых лет жизни», «И не надо ДНК... Сразу видно сына дедушки… Галкины», «Гарри копия Максима в детстве, но если Вас держит отец, то ваш брат копия отца», «Папа тоже в детстве был как Гарри - тихий, скромный и миленький? А похожи здорово», «Кроме открытых ртов, других похожестей не вижу».

Источник: clutch.ua

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