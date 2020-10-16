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«Осень будет хуже, чем лето»: Билл Гейтс предупредил об ужасах COVID-19

12:00 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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Основатель Microsoft отметил, что до создания вакцины у людей есть только один способ бороться с вирусом, и это их собственное поведение. «К сожалению, у нас накопилась серьезная усталость, много негатива по этому поводу. Соблюдение масочного режима в США на самом деле довольно плохое», — добавил он.

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Основатель Microsoft отметил, что до создания вакцины у людей есть только один способ бороться с вирусом, и это их собственное поведение

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что ситуация с коронавирусом текущей осенью окажется еще хуже, чем была раньше. Об этом сообщает Fox Business.

«Осень будет хуже, чем лето», — заявил он. По словам Гейтса, показатели заболеваемости растут уже сейчас, а с наступлением холодов люди начнут проводить больше времени в закрытых помещениях, что приведет к росту числа заражений.

Кроме того, основатель Microsoft отметил, что до создания вакцины у людей есть только один способ бороться с вирусом, и это их собственное поведение. «К сожалению, у нас накопилась серьезная усталость, много негатива по этому поводу. Соблюдение масочного режима в США на самом деле довольно плохое», — добавил он.

Ранее Гейтс назвал условие возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Он также заявлял, что пандемия коронавируса закончится в лучшем случае в 2022 году.

До этого основатель Microsoft назвал большую часть проводимых в США тестов на наличие коронавируса совершенно бесполезными. Он упрекнул органы здравоохранения в том, что исследования проводят слишком долго, а доступ к диагностике имеет ограниченное число граждан.

Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. С тех пор в целом в мире инфицированы оказались свыше 38,5 миллиона человек, умерли более 1,09 миллиона. В США к настоящему времени заразились 7,9 миллиона человек.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия чипирование Билл Гейтс
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От редакции

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Аноним, 16 октября 2020 12:36
Конечно он спешит.
Событие 201 (англ. Event 201) — пандемические учения, проведённые университетом Джонса Хопкинса 18 октября 2019 года при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума.
В ходе игры моделировался процесс распространения пандемии нового зоонотического коронавируса, передаваемого сначала от летучих мышей к свиньям и далее к человеку. Очагом инфекции признавались фермы Бразилии. В человеческой популяции заражение осуществлялось воздушно-капельным путём, а также при рукопожатиях и других тактильных контактах. Туристы переносят болезнь через океаны. Особенностью вируса было отсутствие эффективной вакцины и избирательная смертность населения, в основном связанная с лицами, у которых ослаблен иммунитет. Гипотетический вирус должен быть похож на вирус гриппа или ОРВИ. За 18 месяцев он должен уничтожить 65 миллионов человек по всему миру. Пандемия начинает замедляться из-за уменьшения числа восприимчивых людей. Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока не появится эффективная вакцина или пока не будет заражено 80—90 % населения планеты. С этого момента она, скорее всего, станет эндемическим детским заболеванием. При этом мировая экономика рухнет на 11 %. (с) Википедия.
Участникам мероприятия, между прочим, раздавали милые мягкие игрушки в виде коронавируса.
"Совпадение? Не думаю."
Вирус так и остался гипотетическим, но поражает то, насколько велик успех этой всемирной аферы...
Аноним, 16 октября 2020 12:47
"Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что ситуация с коронавирусом текущей осенью окажется еще хуже, чем была раньше."

Гейтс кто, медик? Инфекционист? Или всё такие олигарх в компьютерной индустрии? Давайте ещё мнение владельцев АМД, Интел и Макинтош тут напечатаем, что за бред вообще? Или всё таки он и вправду владелец ВОЗ и знает о чём говорит?

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