«Осень будет хуже, чем лето»: Билл Гейтс предупредил об ужасах COVID-19

Основатель Microsoft отметил, что до создания вакцины у людей есть только один способ бороться с вирусом, и это их собственное поведение. «К сожалению, у нас накопилась серьезная усталость, много негатива по этому поводу. Соблюдение масочного режима в США на самом деле довольно плохое», — добавил он.

Основатель Microsoft отметил, что до создания вакцины у людей есть только один способ бороться с вирусом, и это их собственное поведение

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что ситуация с коронавирусом текущей осенью окажется еще хуже, чем была раньше. Об этом сообщает Fox Business.

«Осень будет хуже, чем лето», — заявил он. По словам Гейтса, показатели заболеваемости растут уже сейчас, а с наступлением холодов люди начнут проводить больше времени в закрытых помещениях, что приведет к росту числа заражений.

Кроме того, основатель Microsoft отметил, что до создания вакцины у людей есть только один способ бороться с вирусом, и это их собственное поведение. «К сожалению, у нас накопилась серьезная усталость, много негатива по этому поводу. Соблюдение масочного режима в США на самом деле довольно плохое», — добавил он.

Ранее Гейтс назвал условие возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Он также заявлял, что пандемия коронавируса закончится в лучшем случае в 2022 году.

До этого основатель Microsoft назвал большую часть проводимых в США тестов на наличие коронавируса совершенно бесполезными. Он упрекнул органы здравоохранения в том, что исследования проводят слишком долго, а доступ к диагностике имеет ограниченное число граждан.

Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. С тех пор в целом в мире инфицированы оказались свыше 38,5 миллиона человек, умерли более 1,09 миллиона. В США к настоящему времени заразились 7,9 миллиона человек.