Фото: Срубили тополя у дома №9 Микрорайона

А вывезти не могут.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Сергей:
Микрорайон №9. Тополя срубили, а вывезти не могут.
От редакции
Зачем срубили?
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