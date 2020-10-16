Фото: Срубили тополя у дома №9 Микрорайона

А вывезти не могут.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Сергей: Микрорайон №9. Тополя срубили, а вывезти не могут.

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