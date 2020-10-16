Деньги не пахнут: полицейский торговал адресами покойников. Цена одного тела - 10 000 рублей

Следствием установлены и доказаны 12 фактов передачи такой информации, за что сотрудник полиции в общей сложности получил взятку в размере 120 тысяч рублей.

В Новосибирской области бывший сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника отдела полиции № 5 «Дзержинский» УМВД России по г. Новосибирску по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в области оказания услуг по подготовке к захоронению и захоронению умерших, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, сотрудник полиции в период с 2017 по 2019 годы, получая в ходе служебной деятельности информацию о смерти лиц, проживавших на территории Дзержинского района г. Новосибирска, передавал ее предпринимателю, который, используя полученные персональные данные умерших и их родственников, заключал с родственниками умершего договора на оказание услуг по подготовке к захоронению и захоронению тел. За предоставленные сведения предприниматель передавал сотруднику полиции взятку в размере 10 тысяч рублей за каждый факт предоставления информации. Следствием установлены и доказаны 12 фактов передачи такой информации, за что сотрудник полиции в общей сложности получил взятку в размере 120 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

Источник: nsk.sledcom.ru