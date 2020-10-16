16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Деньги не пахнут: полицейский торговал адресами покойников. Цена одного тела - 10 000 рублей

17:45 16.10.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Следствием установлены и доказаны 12 фактов передачи такой информации, за что сотрудник полиции в общей сложности получил взятку в размере 120 тысяч рублей.

% name% title
В Новосибирской области бывший сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника отдела полиции № 5 «Дзержинский» УМВД России по г. Новосибирску по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в области оказания услуг по подготовке к захоронению и захоронению умерших, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, сотрудник полиции в период с 2017 по 2019 годы, получая в ходе служебной деятельности информацию о смерти лиц, проживавших на территории Дзержинского района г. Новосибирска, передавал ее предпринимателю, который, используя полученные персональные данные умерших и их родственников, заключал с родственниками умершего договора на оказание услуг по подготовке к захоронению и захоронению тел. За предоставленные сведения предприниматель передавал сотруднику полиции взятку в размере 10 тысяч рублей за каждый факт предоставления информации. Следствием установлены и доказаны 12 фактов передачи такой информации, за что сотрудник полиции в общей сложности получил взятку в размере 120 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

Источник: nsk.sledcom.ru

взятка коррупция полицейский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Находчивый парень?

Анна автоледи, 16 октября 2020 17:57
Вообще не понимаю, какой вред от этого. Наоборот, польза! Человек умер, родные растерялись, а тут сразу уже помощь сразу приходит. Что в этом плохого? У меня было такое, два раза, один раз я воспользовалась такими услугами ( ну, которые сразу позвонили), а второй раз нет. Не вижу проблемы вообще. Это же сервис! Зачем его уничтожать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ огромную пробку из-за ДТП на мосту через Бердь встала трасса Р-256 в Бердске
18:11 16-10-2020
В огромную пробку из-за ДТП на мосту через Бердь встала трасса Р-256 в Бердске
Новую схему мошенничества со спецсчетом озвучил Сбербанк
18:00 16-10-2020
Новую схему мошенничества со спецсчетом озвучил Сбербанк
БердскЭто война: Заставляют отчитываться о тратах родные девушку в Бердске
17:55 16-10-2020
Это война: Заставляют отчитываться о тратах родные девушку в Бердске
Деньги не пахнут: полицейский торговал адресами покойников. Цена одного тела - 10 000 рублей 1
17:45 16-10-2020
Деньги не пахнут: полицейский торговал адресами покойников. Цена одного тела - 10 000 рублей
БердскСледующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября
17:45 16-10-2020
Следующий выход газеты
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 10.10 по 16.10.2020 в Бердске
17:42 16-10-2020
Онлайн некролог: Кто умер с 10.10 по 16.10.2020 в Бердске
Владелец Zara закроет в России некоторые магазины
17:40 16-10-2020
Владелец Zara закроет в России некоторые магазины
Радость Мантурова: он обозначил словом "круто" обрушение рубля. Это полезно для производителей, поддержки пока они пусть не ждут
17:39 16-10-2020
Радость Мантурова: он обозначил словом
БердскСколько детей должны заболеть COVID-19 в Бердске для перевода школ на дистанционку? Роспотребнадзор назвал цифру 2
17:30 16-10-2020
Сколько детей должны заболеть COVID-19 в Бердске для перевода школ на дистанционку? Роспотребнадзор назвал цифру
Колл-центры 124 и 103 по ОРВИ и COVID-19 принимают звонки ежедневно до 23 часов в Бердске, Искитиме и других городах и селах региона
17:30 16-10-2020
Колл-центры 124 и 103 по ОРВИ и COVID-19 принимают звонки ежедневно до 23 часов в Бердске, Искитиме и других городах и селах региона