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Авто / Общество

Самые популярные подержанные машины в России назвали эксперты

15:02 16.10.2020
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Наибольшей популярностью на вторичном автомобильном рынке в России в третьем квартале года пользовались модели отечественных производителей.

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В целом по стране доля продаж японских автомобилей составила чуть более 19%

На долю российских брендов пришлось 30% от продаж по стране. Вторую позицию по востребованности заняли автомобили японского производства, а третьими по популярности у россиян стали машины немецких марок.

Тем не менее в регионах эти показатели различаются. Так, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области автомобили отечественных брендов даже не вошли в тройку лидеров по продажам. В этих регионах наиболее востребованными оказались машины немецких, японских и корейских марок.

В целом по стране доля продаж японских автомобилей составила чуть более 19%, а машины немецких брендов заняли 14,5% от общего числа.

В конце сентября стало известно, что в России за последнее время заметно выросли цены на подержанные машины. Средняя цена подержанного автомобиля из топ-20 самых популярных моделей на вторичном рынке (2009–2019 годов выпуска) составляет 744 тыс. рублей, что на 21 тыс. рублей выше, чем в июле текущего года, и на 34 тыс. рублей больше, чем в мае.

Источник: Известия

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