Поперхнулся конструктором и умер 4-летний мальчик в детском саду

Ребенка не удалось спасти. СК Самарской области проводит проверку по факту гибели ребенка. Назначены экспертизы для установления причин смерти.

Ребенок скончался, проглотив игрушку

15 октября в одном из дошкольных учреждений Борского района произошел трагичный случай. В детском саду мальчик 4-х лет, как предполагают свидетели, поперхнулся деталью из конструктора. По сообщению управления СК РФ по Самарской области, спасти ребенка не удалось.

На данный момент по факту случившегося Богатовским межрайонным следственным отделом СК РФ начата доследственная проверка, в рамках которой пройдет судебно-медицинское исследование для установления причин смерти мальчика.

- Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили ситуацию в Следственном комитете.