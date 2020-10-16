Поперхнулся конструктором и умер 4-летний мальчик в детском саду

15 октября в одном из дошкольных учреждений Борского района произошел трагичный случай. В детском саду мальчик 4-х лет, как предполагают свидетели, поперхнулся деталью из конструктора. По сообщению управления СК РФ по Самарской области, спасти ребенка не удалось.
На данный момент по факту случившегося Богатовским межрайонным следственным отделом СК РФ начата доследственная проверка, в рамках которой пройдет судебно-медицинское исследование для установления причин смерти мальчика.
- Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили ситуацию в Следственном комитете.