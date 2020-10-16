16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

В огромную пробку из-за ДТП на мосту через Бердь встала трасса Р-256 в Бердске

18:11 16.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Яндекс.Карты
0

Транспортный коллапс наблюдается на полосе движения в направлении Новосибирска - от д. Бердь до середины моста. Объездной дороги нет. Очевидцы сообщают, что пронеслись скорые.

% name% title
Пробка с каждой минутой только увеличивается

Огромный затор образовался на трассе Р-256 в Бердске 16 октября в вечерний час пик. Пробка стоит на полосе движения в направлении Новосибирска. Судя по всему, причиной транспортного коллапса стало ДТП примерно на середине моста через Бердский залив.

Застрявший транспорт растянулся на несколько километров - хвост на 18.00 пятницы растянулся почти до деревни Бердь, что за Агролесом. А это уже Искитимский район.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, в направлении моста промчались две машины скорой помощи, одна из которых реанимобиль.

__________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

ДТП коллапс мост пробка трасса Р-256
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Давно пора делать объездной путь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россияне вымираю: печальный прогноз убыли населения сделало правительство
19:51 16-10-2020
Россияне вымираю: печальный прогноз убыли населения сделало правительство
БердскСтали известны подробности ДТП на мосту и пробки в Бердске: Есть пострадавшие
19:28 16-10-2020
Стали известны подробности ДТП на мосту и пробки в Бердске: Есть пострадавшие
Какие налоги повысил Путин, рассказываем
19:13 16-10-2020
Какие налоги повысил Путин, рассказываем
Закрыли СИЗО для новеньких заключенных
18:52 16-10-2020
Закрыли СИЗО для новеньких заключенных
Полицейский-мошенник обманул на 8 млн рублей фигурантов уголовных дел в Новосибирске
18:37 16-10-2020
Полицейский-мошенник обманул на 8 млн рублей фигурантов уголовных дел в Новосибирске
Поперхнулся конструктором и умер 4-летний мальчик в детском саду
18:22 16-10-2020
Поперхнулся конструктором и умер 4-летний мальчик в детском саду
БердскВ огромную пробку из-за ДТП на мосту через Бердь встала трасса Р-256 в Бердске
18:11 16-10-2020
В огромную пробку из-за ДТП на мосту через Бердь встала трасса Р-256 в Бердске
Новую схему мошенничества со спецсчетом озвучил Сбербанк 1
18:00 16-10-2020
Новую схему мошенничества со спецсчетом озвучил Сбербанк
БердскЭто война: Заставляют отчитываться о тратах родные девушку в Бердске
17:55 16-10-2020
Это война: Заставляют отчитываться о тратах родные девушку в Бердске
Деньги не пахнут: полицейский торговал адресами покойников. Цена одного тела - 10 000 рублей 1
17:45 16-10-2020
Деньги не пахнут: полицейский торговал адресами покойников. Цена одного тела - 10 000 рублей