В огромную пробку из-за ДТП на мосту через Бердь встала трасса Р-256 в Бердске

Транспортный коллапс наблюдается на полосе движения в направлении Новосибирска - от д. Бердь до середины моста. Объездной дороги нет. Очевидцы сообщают, что пронеслись скорые.

Пробка с каждой минутой только увеличивается

Огромный затор образовался на трассе Р-256 в Бердске 16 октября в вечерний час пик. Пробка стоит на полосе движения в направлении Новосибирска. Судя по всему, причиной транспортного коллапса стало ДТП примерно на середине моста через Бердский залив.

Застрявший транспорт растянулся на несколько километров - хвост на 18.00 пятницы растянулся почти до деревни Бердь, что за Агролесом. А это уже Искитимский район.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, в направлении моста промчались две машины скорой помощи, одна из которых реанимобиль.

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