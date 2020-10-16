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Сколько выплатят безработным и самозанятым во вторую волну COVID-19 в Новосибирской области

21:41 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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В пакете дополнительных мер и субсидии работодателям на создание дополнительных рабочих мест тоже предусмотрено финансирование.

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Дополнительные меры по поддержке экономики и сохранению занятости учреждены в регионе

Возмещение расходов на зарплаты, стимулирование самозанятости и создание дополнительных рабочих мест – эти и другие мероприятия по поддержке занятости утверждены в Новосибирской области. Дополнительные меры по содействию занятости населения в 2020 году, регламентированные постановлением Правительства региона «О реализации дополнительных мероприятий по поддержке занятости в 2020 году», разработаны в условиях пандемии коронавируса с целью обеспечения поддержки экономики региона.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, комплекс дополнительных мероприятий предусматривает предоставление субсидий работодателям на возмещение расходов на оплату труда работников из числа выпускников, безработных граждан, а также уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением. Размер возмещения составит 19 тысяч рублей в месяц на одного работника.

В соответствии с документом предполагается организация взаимодействия органов службы занятости населения региона с университетами и проведение ежеквартального мониторинга трудоустройства выпускников вузов, обратившихся в центр занятости населения.

В пакете дополнительных мероприятий и субсидии работодателям, которые организовали предпринимательскую деятельность при содействии центров занятости населения: на создание дополнительных рабочих мест предусмотрено финансирование до 100 тысяч рублей за каждое рабочее место.

Финансовая помощь будет оказываться также безработным жителям региона на организацию малого предпринимательства и самозанятости граждан. Ее размер – 200 тысяч рублей.

Напомним, подать заявление о регистрации в целях поиска подходящей работы и последующей регистрации безработным жители региона могут круглосуточно через портал «Работа в России». Информацию о прежнем месте работы и увольнении, уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении центры занятости уточняют путем межведомственного взаимодействия.

В случае возникновения затруднений с регистрацией на портале «Работа в России» специалисты центров занятости по предварительной записи примут обратившегося и помогут оформить личный кабинет. Информация с номерами телефонов центров занятости размещена на Интерактивном портале службы занятости населения Новосибирской области и сайте министерства труда и социального развития региона.

COVID-19 возмещение зарплаты коронавирус сокращение субсидии центр занятости Ярослав Фролов
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