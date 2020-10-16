"Мэр утратил контроль над коронавирусом": помощи у сибирского полпреда просят депутаты Новосибирска

Ранее избранники от коалиции "Новосибирск 2020" просили перевести школьников на дистанционку и переоборудовать в инфекционные госпитали стадионы и экспоцентры.

Новосибирские депутаты попросили помощи у Меняйло из-за коронавируса

Депутаты горсовета от коалиции «Новосибирск 2020» обратились к полпреду президента по Сибирскому федеральному округу Сергею Меняйло с просьбой принять срочные меры из-за эпидемии коронавируса. Обращение подписали Сергей Бойко, Хельга Пирогова, Светлана Каверзина и Антон Картавин. По мнению депутатов, губернатор Травников, мэр Локоть и местный Роспотребнадзор утратили контроль над ситуацией и не могут пойти на решительные меры.

Ранее депутаты просили перевести школьников на дистанционку и переоборудовать в инфекционные госпитали стадионы и экспоцентры. Их просьбы признали несостоятельными и проигнорировали.

Депутаты просят полпреда президента в Сибири Сергея Меняйло вмешаться в ситуацию с эпидемией коронавируса в регионе. Ситуацию они назвали «критической», а главными распространителями - детей и студентов.

Претензии к региональному управлению Роспотребнадзора заключаются в том, что рост госпитализаций опережает рост числа выявленных случаев. Это, по мнению подписантов, происходит из-за того, что на коронавирус не тестируются люди с симптомами ОРВИ.

«Каждый день промедления — это сотни госпитализированных и десятки погибших от COVID-19, его последствий и неоказанной вовремя медицинской помощи», - говорится в обращении, распространенном в СМ. В качестве положительного примера приводится опыт Казахстана, где школьников отпустили на каникулы, а студентов - на дистант.