Как осенний сезон ОРВИ влияет на распространение COVID-19 в Бердске? Ждать ли взрывной волны заболеваемости, ответил Роспотребнадзор

Коронавирус может быстрее распространяться в сезон простуд

Можно ли вторую волну пандемии связать с началом осени - сезона распространения вирусных инфекций, выяснял "Курьер. Среда. Бердск". Что влияет на распространение вирусов? Как осенний сезон простуд влияет на пандемию? Был отправлен запрос в управление Роспотребнадзора региона. Ответ получен от 13 октября за подписью заместителя руководителя Самойловой.

Как ОРВИ влияют на распространение коронавируса?

- Одновременная циркуляция вирусов, вызывающих ОРВИ (острые воспалительные заболевания органов дыхания) и COVID-19 повышает риски для здоровья населения, - отметила Самойлова.

Что влияет на распространение вирусов?

- На распространение любых респираторных вирусов (в том числе и COV1D-19) влияет, прежде всего: плотность контактов между людьми, соблюдение ими ограничительных и санитарно-эпидемиологических профилактических требований, а также популяционный иммунитет (в том числе приобретенный посредством вакцинирования).