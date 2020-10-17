Обнулились: Невеста Татьяна в воздушном платье и букетом из нераскрывшихся роз вышла замуж за жениха Сергея через 15 лет знакомства в Бердске

"Сегодня мы решили обнулиться, потому что обычно столько не ждут, сколько мы уже живём вместе". Рассказала новоиспеченная жена Татьяна. На регистрацию жених на своем автом привез невесту.

Молодожены Татьяна и Сергей

16 октября в стенах Бердского ЗАГСа стали законными супругами Татьяна и Сергей.

Пара приехала на автомобиле, красиво украшенном лентами, цветам, кольцами.

Будущие супруги познакомились 15 лет назад в интернете.



-Сегодня мы решили обнулиться, потому что обычно столько не ждут, сколько мы уже живём вместе,- рассказала новоиспеченная жена Татьяна.

Как утверждает невеста:

-Мы не тянули с регистрацией отношений, просто то работа, то заботы, то ещё что-то.

Зато свадьбу молодожены сыграли через месяц после предложения Сергея возлюбленной стать его женой.

Невеста выбрала для регистрации отношений очень нежное платье. Рукава- фонарики выглядят воздушно, невесомо. Юбка в платье плиссированная под грудь. Верх свадебного наряда украшен кружевом. Прическа у девушки была в виде крупных локонов, заколотых на одну сторону. Романтичный образ Татьяны дополнил букет из нераскрывшихся роз. Жених был в черном свадебном смокинге и в изумрудном галстуке.

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