Потеплело - надолго ли? Почти "летнюю" погоду обещают синоптики на 17 октября в Бердске

Погожие дни не задержатся надолго. Уже скоро снова зарядят дожди и столбик термометра упадет до "октябрьских" отметок.

Золотая осень сменилась в Бердске дождями и слякотью

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северо-западу местами небольшие дожди.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 °С, местами до -3 °С, днём +10, +15 °C.

В Бердске 17 октября воздух прогреется до 14 градусов тепла. Утром будет светить солнце, днем - переменная облачность, вечером - пасмурно. Осадки мало вероятны. В ночь на воскресенье столбик термометра упадет на пару градусов. Но днем 18 октября погода в Бердске испортится. Синоптики обещают понижение температуры до +5 и дожди.