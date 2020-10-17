Что делает человека уязвимым перед коронавирусом, показали исследования

Люди разной группы крови по-разному реагируют на коронавирусную инфекцию. Вы - в группе риска?

Раскрыт фактор, делающий человека уязвимым перед коронавирусом

Наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), от этого же зависит тяжесть течения болезни, об этом говорится в результатах двух исследований, опубликованных в журнале Blood Advances, с ними можно ознакомиться на портале MedicalXpress.

Датские специалисты сравнили данные свыше 473 000 человек, протестированных на CoViD-19. Среди сдавших положительный тест оказалось меньше пациентов с группой крови AB0 (первая группа) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая). Ученые объясняют это тем, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

Другое исследование охватило 95 тяжелобольных пациентов, госпитализированных в Канаде. Наличие группы крови А или АВ повышало вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Ранее исследователи из Китая, США и Ирана пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений. Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвертой группами, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые также назвали людей с первой группой крови.