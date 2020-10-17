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Война в Карабахе: Оплакивают 12 погибших и ищут пропавших родных в Гяндже

12:55 17.10.2020 Фото: Скриншот
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В город попали как минимум две ракеты. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, более 40 получили ранения, несколько домов полностью разрушены.

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Жители разрушенных домов в Гяндже ищут родственников и оплакивают соседей

Жители домов по соседству с кварталом Гянджи, разрушенным попаданием ракеты, до утра продолжали искать родственников и соседей, надеясь обнаружить их живыми.

Удар по городу был нанесен около 01:00. По Гяндже попали как минимум две ракеты. Одна - более мощная, предположительно баллистическая ракета "Эльбрус" (SCUD) - разорвалась за одной из городских школ, где располагались преимущественно одноэтажные частные дома. Теперь их нет - только хаос обломков, в котором трудно разобрать прежние отдельные здания. Здание школы также получило повреждения. Окна повылетали у зданий в сотнях метров от центра взрыва.

Спасатели приступили к расчистке завалов практически сразу же после взрыва. Их окружила толпа соседей и родственников жителей домов. Женщины плакали, кто-то говорил, что-то под обломками остались дети. "У семьи моего брата был здесь дом, - рассказал один из пришедших к развалинам мужчин. - Самого брата уже нашли, но не нашли пока его внука".

Рядом рыдала женщина. Она выжила и даже не получила значительных травм - ее дом находился достаточно далеко от мета взрыва и в итоге выстоял, хотя и был поврежден. Но ее соседка, чей дом раньше стоял через двор, погибла под завалами. Ее тело к тому времени уже успели найти спасатели.

Следующей за горем преобладавшей на развалинах эмоцией было недоумение. "Мы мирные граждане, здесь нет ни солдат ни техники, мы уже спали в это время", - рассказала корреспонденту ТАСС еще одна женщина. Люди собираются вокруг спасателей в попытке организовать перекличку и сверить имена присутствующих со списками местных жителей.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате ракетного удара по Гяндже в ночь на субботу погибли 12 человек и более 40 получили ранения, все - мирные граждане. По городу попало минимум две ракеты, в том числе, баллистическая ракета "Эльбрус" (SCUD). В результате были разрушены не менее 20 домов.

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