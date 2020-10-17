Чей будет 2021 год: что ждет человечество от нового года. Прогноз

В 2021 году будет сложнее добиться карьерных высот. Профессиональные трудности будут казаться непреодолимыми

2020 год Крысы выдался непростым во всех сферах жизни. На мировой арене доминировали проблемы со здоровьем, экономика пришла в упадок, страны установили более строгий контроль и правила. Год Быка 2021, который начинается 12 февраля и заканчивается 21 января 2022 года, что все проблемы будут решены благодаря строгой дисциплине.

Общество

2021 год - прекрасный повод навести порядок в своей жизни. Удача улыбнется тем, кто хочет успеха и готов приложить серьезные усилия для его достижения. Металлический Бык рекомендует людям сосредоточиться на природных ресурсах и будет больше заботиться об экологии планеты. Не лишним будет проявить заботу о семье, друзьях и близких.



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Знак Быка поощряет сострадание, милосердие и гармонизацию отношений между людьми, особенно во время стихийных бедствий. Поэтому, как никогда важно в 2021-ом не оказывать нуждающимся, больше заниматься благотворительностью.В 2021 году будет сложнее добиться карьерных высот. Профессиональные трудности будут казаться непреодолимыми. Придется проявить упорство и старание, чтобы чего-то достичь. Лень и безразличие - опасные враги этого года. Многих будут ждать серьезные финансовые трудности, которые заставят нас постоянно экономить. Те, кто потеряли работу или не смогли найти её в своей сфере деятельности, могут попробовать реализовать себя в других областях. Перспективными на этот год считается сельское хозяйство.2021 год обещает быть отличным для всех знаков зодиака. Этот год будет наполнен позитивом, бодростью и счастьем. Он принесет много сюрпризов для каждого из знаков зодиака.С приходом года Быка будут намечаться некоторые изменения. Покровитель года поможет людям стать более открытыми и коммуникабельными. Им легче будет заводить новые знакомства и вести диалоги с потенциальными работодателями, партнерами.Бык – животное, которое любит быть на природе. Поэтому людям как можно чаще рекомендуется бывать на свежем воздухе. Старайтесь чаще выезжать за город на выходные, совершайте неспешные прогулки каждый вечер.Поиск вторых половинок осложниться текущей ситуацией в стране. Бык добавит в характер каждого россиянина нотку упрямства. И если в рабочей сфере это плюс. То в отношениях, скорее минус. Женатые пары будут с трудом находить компромисс в отношениях, отчего количество разводов по всей стране значительно возрастет.Молодым людям будет сложно найти общий язык с противоположным полом. Поэтому изобилия пышных свадеб в 2021 ожидать не стоит.Астрологический прогноз открывает завесу тайны и позволяет скорректировать свое поведение, чтобы избежать лишних ошибок и оплошностей. Будьте внимательны к себе и своим близким в течение всего года, а не иногда.