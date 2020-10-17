Чей будет 2021 год: что ждет человечество от нового года. Прогноз

2020 год Крысы выдался непростым во всех сферах жизни. На мировой арене доминировали проблемы со здоровьем, экономика пришла в упадок, страны установили более строгий контроль и правила. Год Быка 2021, который начинается 12 февраля и заканчивается 21 января 2022 года, что все проблемы будут решены благодаря строгой дисциплине.
Общество
2021 год - прекрасный повод навести порядок в своей жизни. Удача улыбнется тем, кто хочет успеха и готов приложить серьезные усилия для его достижения. Металлический Бык рекомендует людям сосредоточиться на природных ресурсах и будет больше заботиться об экологии планеты. Не лишним будет проявить заботу о семье, друзьях и близких.
Финансы и работа
В 2021 году будет сложнее добиться карьерных высот. Профессиональные трудности будут казаться непреодолимыми. Придется проявить упорство и старание, чтобы чего-то достичь. Лень и безразличие - опасные враги этого года. Многих будут ждать серьезные финансовые трудности, которые заставят нас постоянно экономить. Те, кто потеряли работу или не смогли найти её в своей сфере деятельности, могут попробовать реализовать себя в других областях. Перспективными на этот год считается сельское хозяйство.
Здоровье
2021 год обещает быть отличным для всех знаков зодиака. Этот год будет наполнен позитивом, бодростью и счастьем. Он принесет много сюрпризов для каждого из знаков зодиака.
С приходом года Быка будут намечаться некоторые изменения. Покровитель года поможет людям стать более открытыми и коммуникабельными. Им легче будет заводить новые знакомства и вести диалоги с потенциальными работодателями, партнерами.
Бык – животное, которое любит быть на природе. Поэтому людям как можно чаще рекомендуется бывать на свежем воздухе. Старайтесь чаще выезжать за город на выходные, совершайте неспешные прогулки каждый вечер.
Любовь и отношения
Молодым людям будет сложно найти общий язык с противоположным полом. Поэтому изобилия пышных свадеб в 2021 ожидать не стоит.
Астрологический прогноз открывает завесу тайны и позволяет скорректировать свое поведение, чтобы избежать лишних ошибок и оплошностей. Будьте внимательны к себе и своим близким в течение всего года, а не иногда.