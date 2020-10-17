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Впервые за 60 лет казнят женщину в США. Что ужасного совершила Лиза Монтгомери из Канзаса?

15:13 17.10.2020
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В июле 2020 года состоялась первая казнь за 17 лет — смертельную инъекцию сделали осужденному за тройное убийство националисту Дэниэлу Льюису Ли.

В США казнят женщину впервые за почти 70 лет

В США казнят женщину, осужденную за убийство беременной и похищении ее ребенка, сообщило Министерство юстиции. Это девятая смертная казнь в США после отмены 17-летнего моратория и первая казнь женщины за более чем 60 лет.

В сообщении Минюста говорится, что в 2004 году Лиза Монтгомери из Канзаса под предлогом покупки щенка приехала к Бобби Джо Стиннетт. Монтгомери задушила Стиннетт, разрезала ее живот и похитила ее дочь. После ареста Монтгомери признала вину, в 2007 году суд приговорил ее к смертной казни.

Женщину казнят в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана через смертельную инъекцию, казнь назначена на 8 декабря 2020 года. Associated Press отмечает, что Монтгомери станет девятым федеральным заключенным, подвергнутым смертной казни с тех пор, как Минюст возобновил их в июле после 17-летнего моратория.

Последней женщиной, казненной правительством США, была Бонни Хеди, умершая в газовой камере в штате Миссури в 1953 году.

В 2019 году администрация Дональда Трампа заявила о намерении возобновить смертные казни. Тогда Минюст согласился с ней, заявив, что поддерживает верховенство закона и ради жертв и их семей они обязаны исполнить вынесенные приговоры. В июле 2020 года состоялась первая казнь за 17 лет — смертельную инъекцию сделали осужденному за тройное убийство националисту Дэниэлу Льюису Ли.

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