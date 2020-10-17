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Сократить численность сотрудников МВД и отменить им индексацию пенсий хочет Минфин

15:46 17.10.2020 Фото: pixabay.com
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Кроме того, при экономии на силовиках возможно увеличение срока носки вещевого имущества. По принципу «елочки» планируется сделать соотношение количества начальников к количеству подчиненных.

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В Минфине РФ предложили сократить число сотрудников МВД

Министерство финансов России предложило провести реформу правоохранительного блока: сократить число сотрудников органов внутренних дел и создать единый орган, который будет аккумулировать функции ФСИН, ГФС и ФССП на базе МВД. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо из аппарата Совета безопасности в МВД и два высокопоставленных источника.

В частности, Минфин предлагает сократить численность сотрудников МВД на 10% за счет перевода работников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций, на гражданскую службу. Также по принципу «елочки» планируется сделать соотношение количества начальников к количеству подчиненных, предлагается создать единый расчетный центр и единый правоохранительный орган с функциями ФСИН, ГФС и ФССП. Кроме того, возможно увеличение срока носки вещевого имущества, могут исключить из законодательной нормы обязательную индексацию «военных» пенсий не менее чем на 2% сверх уровня инфляции и т.д.

Как уточнил близкий к Кремлю источник и собеседник в Минобороны РФ, такие предложения действительно существуют.

Издание направило запрос в МВД, Минфин и администрацию президента.

инфляции начальник перевод полиция численность
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От редакции

Чем грозит такая реформа?

Аноним, 17 октября 2020 17:26
Про 2 % это коснется не только МВД, но и ВС и пр. силовые структуры. Кормить будут только до пенсии, а потом ...на подножный корм или как раньше говорили "дали оружие и крутитесь как можете", это пахнет 90-ми. Многие могут вспомнить те лихие годины, да и деньги у определенных категорий появились. Думаю, военные пенсионеры с голоду помирать не будут, а начнут искать себе непыльную работенку. Это уже проходили. Мало никому не покажется.
Аноним, 17 октября 2020 17:31
НВР:
Останемся без МВД, служба будет, но служить останутся только министр и генералы, ну и ещё штабные прохиндеи... А бойцы просто уйдут, служба для них станет бессмысленна в перспективе...

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