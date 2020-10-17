17.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Силой затащил ребенка в машину и похитил среди бела дня рецидивист

16:07 17.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Задержать подозреваемого удалось сотрудникам полиции – они поймали автомобиль на трассе «Кола» в Карелии. После этого мальчик вернулся домой.

% name% title
Похитителю ребенка грозит до 12 лет тюрьмы

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Сотрудники Следственного комитета Карелии расследуют уголовное дело в отношении мужчины. Его подозревают в похищении несовершеннолетнего. Инцидент произошёл в Сегеже в октября 2020 года.

По версии следствия, в один из дней подозреваемый на улице города подошёл к 14-летнему подростку и, применяя насилие, посадил в салон автомобиля, где для удержания ребёнка нанёс ему несколько ударов руками. А затем вывез его на машине из города.

Задержать преступника удалось сотрудникам полиции – они поймали автомобиль на трассе «Кола». После этого мальчик вернулся домой.

В настоящее время подозреваемый задержан. По данным Следственного комитета, мужчина ранее был судим за ряд особо тяжких преступлений. Сейчас ему грозит 12 лет тюрьмы.

задержан похитил рецидивист
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что хотел сделать с подростком?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отстранят от работы учителей и врачей без прививок
18:33 17-10-2020
Отстранят от работы учителей и врачей без прививок
Заправщик АЗС 11 лет насиловал девочку. Она заявила в полицию через 2 года
18:09 17-10-2020
Заправщик АЗС 11 лет насиловал девочку. Она заявила в полицию через 2 года
Пропали без вести считавшие горных козлов в отдаленном районе Алтая
17:55 17-10-2020
Пропали без вести считавшие горных козлов в отдаленном районе Алтая
Изрыт землянками бердский лес от БЭМЗа до "Чайки"
17:48 17-10-2020
Изрыт землянками бердский лес от БЭМЗа до
Умерла праправнучка великого Пушкина
17:31 17-10-2020
Умерла праправнучка великого Пушкина
БердскПугающие цифры: 4400 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на него лежат на 17 октября в больницах Новосибирской области 1
17:16 17-10-2020
Пугающие цифры: 4400 пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на него лежат на 17 октября в больницах Новосибирской области
Выявили почти 15 000 зараженных коронавирусом за сутки на 17 октября в России. Все заболевших около 1,4 млн
17:03 17-10-2020
Выявили почти 15 000 зараженных коронавирусом за сутки на 17 октября в России. Все заболевших около 1,4 млн
В махинациях на 700 млн рублей подозревают главу района Ленобласти. Его задержали 1
16:39 17-10-2020
В махинациях на 700 млн рублей подозревают главу района Ленобласти. Его задержали
БердскОбнулились: Невеста Татьяна в воздушном платье и букетом из нераскрывшихся роз вышла замуж за жениха Сергея через 15 лет знакомства в Бердске
16:24 17-10-2020
Обнулились: Невеста Татьяна в воздушном платье и букетом из нераскрывшихся роз вышла замуж за жениха Сергея через 15 лет знакомства в Бердске
Силой затащил ребенка в машину и похитил среди бела дня рецидивист
16:07 17-10-2020
Силой затащил ребенка в машину и похитил среди бела дня рецидивист