Силой затащил ребенка в машину и похитил среди бела дня рецидивист

Задержать подозреваемого удалось сотрудникам полиции – они поймали автомобиль на трассе «Кола» в Карелии. После этого мальчик вернулся домой.

Похитителю ребенка грозит до 12 лет тюрьмы

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Сотрудники Следственного комитета Карелии расследуют уголовное дело в отношении мужчины. Его подозревают в похищении несовершеннолетнего. Инцидент произошёл в Сегеже в октября 2020 года.

По версии следствия, в один из дней подозреваемый на улице города подошёл к 14-летнему подростку и, применяя насилие, посадил в салон автомобиля, где для удержания ребёнка нанёс ему несколько ударов руками. А затем вывез его на машине из города.

Задержать преступника удалось сотрудникам полиции – они поймали автомобиль на трассе «Кола». После этого мальчик вернулся домой.

В настоящее время подозреваемый задержан. По данным Следственного комитета, мужчина ранее был судим за ряд особо тяжких преступлений. Сейчас ему грозит 12 лет тюрьмы.