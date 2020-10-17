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Пропали без вести считавшие горных козлов в отдаленном районе Алтая

17:55 17.10.2020 Фото: Википедии
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В назначенное время двое не вышли на место встречи с основной группой по учету животных. В урочище Казаныгир, как сообщили в МЧС выпало большое количество снега.

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В Республике Алтай ищут двух пропавших участников группы по учету животных

Группа спасателей отправилась на поиски двух сотрудников комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, которые пропали во время проведения работ по учету диких животных в Кош-Агачском районе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"К месту поисков выехала группа комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, сотрудники полиции, группа пожарной части №12 села Кош-Агач, группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 Авиалесоохраны. Поиски будут проводиться в районе Тархатинского озера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники комитета проводили работы по учету сибирского горного козла и горного барана. В назначенное время они не вышли на место встречи с основной группой.

Как сообщили ТАСС в Алтае-Саянском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF), сотрудники которого также принимают участие в учетах, урочище Казаныгир, откуда не вышли на связь сотрудники комитета - горная местность, ареал обитания горных козлов. В ГУ МЧС по региону пояснили, что на этой территории выпало большое количество снега.

В этом году в регионе начат первый полномасштабный учет сибирского горного козла - его проводят сотрудники Алтайского и Катунского заповедников, Сайлюгемского нацпарка, комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира региона и WWF. Полевые выезды проходят с начала октября до конца ноября в общедоступных охотугодьях и в границах особо охраняемых природных территорий в Кош-Агачском, Онгудайском и Улаганском районах. Кош-Агачский район расположен на юге Республики Алтай. Это самый отдаленный район региона на границе с Монголией.

Кош-Агачский район расположен на юге Республики Алтай. Это самый отдаленный район региона на границе с Монголией.

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