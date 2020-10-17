Холода идет на Россию. В каких регионах пока будет тепло

В атмосфере над Русским Севером и средней полосой будет преобладать циклоническая циркуляция воздушных масс, поэтому здесь облачно, дождливо и ветрено

Солнечную погоду антициклон удержит только в Предуралье и на Юге. В атмосфере над Русским Севером и средней полосой будет преобладать циклоническая циркуляция воздушных масс, поэтому здесь облачно, дождливо и ветрено, пишет Фобос.

В Москве в субботу обойдётся без осадков, +5…+7°, в воскресенье южный циклон принесёт дождевые облака и порывистый ветер, +6…+8°.

В Санкт-Петербурге пройдут небольшие дожди; в субботу +6…+8°, в воскресенье +4…+6°.

На Русском Севере атлантический циклон удержит облачную, ветреную, холодную погоду. В Мурманске днём около 0°, временами осадки. В Архангельске +1…+3°, снег с дождём. В Вологде +3…+5°, в воскресенье дождь.

В Черноземье южный циклон принесёт облака и дожди. В Курске +9…+11°, в Воронеже +12…+14°.

На погоду в Поволжье окажет влияние южный циклон, местами пройдут небольшие дожди. В Нижнем Новгороде +5…+7°, в воскресенье потеплеет до +10°. В Казани +8…+10°. В Пензе и Саранске в субботу +8…+10°, в воскресенье +13…+15°.

На Юге местами пройдут кратковременные дожди, станет прохладнее. В Краснодаре в субботу +25…+27°, в воскресенье +22…+24°; в Ростове-на-Дону в субботу +25…+27°, в воскресенье +16…+18°, кратковременный дождь. В Сочи +23…+25°, без осадков. В Ялте +22…+24°, в воскресенье кратковременный дождь.

В южные регионы Западной Сибири холодный атмосферный фронт принесёт осадки и похолодание. В Омске в субботу +14…+16°, в воскресенье не выше +5°. В Новосибирске в субботу +10…+12°, в воскресенье +4…+6°.

На юге Дальнего Востока, на фоне повышения атмосферного давления, небольшие дожди пройдут местами только в северных районах Амурской области и Хабаровского края. Во Владивостоке +12…+14°, в Благовещенске и Хабаровске в субботу +8…+10°, в воскресенье +3…+5°.