Гороскоп по знакам зодиака на воскресенье 18 октября 2020 года

Гороскоп на 18 октября 2020 года

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Сегодня все препятствия будут преодолеваться упорством, основанным на интуиции и всесторонней оценке событий. Благоприятный день для любви и романтических встреч. Темпераментность и эмоциональность приведут к перспективным изменениям в отношениях с давним партнером.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)



День символизирует очищение мыслей, подключение к источникам энергии. Рекомендуется сосредоточиться на своих мыслях, проанализировать свои поступки и устремления, посетить храм. Не исключено возвращение к старым проектам, которые принесут выгоду.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Этот день посвятите профилактическим и упреждающим мероприятиям. Вероятно, что в скором времени у вас появятся сильные конкуренты и недоброжелатели. От Рыб требуется предусмотрительность и решительные действия. Постарайтесь не поддерживать пустых разговоров, споров и дискуссий. Во избежание серьезных заболеваний займитесь укреплением духа и тела.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Сегодня все препятствия будут преодолеваться только настойчивостью и упорством, основанным на трезвой и всесторонней оценке ситуации. Благоприятное время для коммерческих сделок, покупок, рискованных предприятий. Женщин-Овнов ждет интересная встреча. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Мужчинам-Овнам напомнят о себе долги или нерешенные проблемы последних дней. Прекрасный день для любви и романтических встреч.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Вероятно, предстоят финансовые потери. Это может быть связано с покупкой, ремонтом или возвращением долгов. Не забывайте, что отказ в последний момент от взятых обязательств может нанести непоправимый ущерб вашей репутации. Вечер посвятите анализу прошлых событий, медитации. Сведите до минимума свои домашние обязанности. Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)



Вероятно, мелкие бытовые и служебные хлопоты внесут суету и беспорядок в сферу профессиональной деятельности. Постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. В отношениях с домочадцами назревает конфликтная ситуация, однако звезды рекомендуют проявить твердость в отстаивании своего мнения.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Этот день должен быть посвящен самооценке. Сведите до минимума свои обязанности. В то же время не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность должна появиться. Используйте личное обаяние в своих интересах, это поможет наладить обстановку на работе. Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Благоприятное время для коммерческих сделок, покупок, рискованных предприятий. Прекрасный день для любви и романтических встреч. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Сегодня вам удастся самореализоваться. Перед вами открыты широкие просторы для свободного творчества и самовыражения. Препятствия будут преодолеваться упорством, основанным на трезвой и всесторонней оценке. Благоприятный день для покупок, заключения договоров, сделок и браков. Прекрасный день для любви и романтических встреч. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми, так как недоброжелатели на время решили оставить вас в покое.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)



День неблагоприятен для покупок, принятия важных решений и серьезных обязательств. Возможно ухудшение материального положения. Желательно проявить бережливость. Домашние хлопоты могут изменить настроение к худшему. Но не старайтесь переложить тяжесть со своих плеч — постарайтесь решить все проблемы сами.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

День перемен и трансформаций. Он может резко поменять вашу жизнь. Будьте готовы к существенным переменам. Стоит отважиться на романтические приключения. Вы никогда не будете жалеть об этом, потому что рядом с вами окажется надежный человек. В результате вы почувствуете себя значительно лучше, и физически и морально.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

День связан с преобразованиями космических энергий. Излишнее легкомыслие или, наоборот, неожиданная практичность может привести к негативному отношению со стороны окружающих людей. В сложившейся ситуации постарайтесь все-таки выбирать слова и выражения, даже если они опережают ваши мысли. День посвятите спокойному семейному отдыху, чтению или любимому увлечению, каким бы странным оно ни казалось вашим друзьям.

Источник: supercook.ru